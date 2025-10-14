Segunda edición de la ruta Turina: más de 20 actividades para celebrar el legado del compositor sevillano

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado esta tarde en la Casa Fabiola la II Ruta Turina, una iniciativa impulsada por el actual equipo de gobierno encabezado por el alcalde José Luis Sanz, que consolida el compromiso municipal con la promoción del patrimonio musical sevillano y la difusión internacional de sus grandes compositores. La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, presidió el acto, que incluyó la interpretación de La oración del torero -obra maestra de Joaquín Turina que cumple cien años- a cargo del Cuarteto Aguilar.

En este sentido, Moreno destacó que “esta II Ruta Turina es un proyecto de ciudad, un símbolo del compromiso de este gobierno con la cultura y con la memoria musical de Sevilla. Celebramos no solo el centenario de La oración del torero, sino también la vigencia de un creador que sigue inspirando a músicos, investigadores y al público de todo el mundo”. La delegada subrayó, además, que el proyecto “reafirma la apuesta del Ayuntamiento por una cultura viva, participativa y accesible, que une instituciones, artistas y ciudadanía en torno al legado de Turina y de otros compositores sevillanos”.

La programación, coordinada por el músico y gestor cultural, Rafael Ruibérriz de Torres, se desarrollará hasta julio de 2026 con más de una veintena de actividades: dos grandes citas sinfónicas -Sinfonía del Mar con la Orquesta Sinfónica Conjunta y El Castillo de Almodóvar con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla—, conciertos dedicados a la obra integral para arpa de Turina, la presencia de la arpista Mari Lola Higueras, ahijada del compositor, y una ruta sonora por la ciudad organizada por Engranajes Culturales.

Asimismo, la edil de Cultura anunció también la próxima convocatoria del I Concurso de Música de Cámara Joaquín Turina, cuya final se celebrará los días 5 y 6 de mayo en la Real Fábrica de Artillería, “una oportunidad para que los jóvenes intérpretes encuentren inspiración en la música de nuestro autor más universal”.

La II Ruta Turina rendirá asimismo homenaje a otros compositores sevillanos en efeméride, como son Manuel Blasco de Nebra, Luis Leandro Mariani y Manuel García, reforzando así el carácter patrimonial y educativo del programa, que también incluirá actividades para escolares y la colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se proyectará Eugenia de Montijo con música de Turina.

Por último, Moreno concluyó señalando que “este proyecto es uno de los pilares culturales del mandato del alcalde José Luis Sanz, una ruta que no solo celebra nuestra historia, sino que proyecta el nombre de Sevilla como capital de la cultura, del talento y de la excelencia musical”.

Los conciertos de esta rutas se podrán disfrutar en espacios y enclaves icónicos como la Casa Fabiola, la Casa de Salinas, el Conservatorio Elemental de Música - Macarena, el Conservatorio Elemental de Música - Triana, el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales, el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, el Espacio Turina, el Ateneo de Sevilla, la Fundación Cajasol, el Hospital de la Caridad, Odeon Multicines Plaza de Armas, el Oratorio de la Santa Escuela de Cristo, Palacio de las Dueñas, el Pabellón Domecq de Juventudes Musicales de Sevilla, el Real Alcázar de Sevilla, la Real Fábrica de Artillería, la Catedral de Sevilla, la Sala Cero Teatro, el Real Círculo de Labradores, el Teatro de la Capitanía General y el Teatro de la Maestranza.