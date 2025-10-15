ROSS
El espíritu musical de Europa central y del este revive de la mano del maestros Álvaro Albiach con 'Sinfonía Eslava'
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará un programa de Dvořák y Rachmáninov junto al pianista ruso Dmitry Shishkin
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla retoma su programa de abono el próximo jueves 16 y el viernes 17 de octubre con el concierto Sinfónico 02: Sinfonía Eslava, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Teatro de la Maestranza. El maestro valenciano Álvaro Albiach, uno de los directores españoles más destacados de su generación y actual titular de la Orquesta de Extremadura, estará al frente de la ROSS en un programa de gran riqueza expresiva. Le acompañará el pianista ruso Dmitry Shishkin, Medalla de Plata en el Concurso Internacional Chaikovski y primer premio en el Concurso Internacional de Música de Ginebra, reconocido por su dominio técnico y su expresividad.
Bajo el título de Sinfonía Eslava, el programa traza un recorrido por el espíritu musical de Europa Central y del Este, donde confluyen el lirismo checo de Dvořák y la intensidad romántica rusa de Rachmáninov. Las tres obras que conforman el repertorio están concebidas desde un mismo impulso: explorar el límite de lo humano. La combinación de las tres piezas ofrece un retrato sonoro de la riqueza cultural y la pasión de la tradición eslava.
El concierto se abrirá con La bruja del mediodía, del compositor checo Antonín Dvořák, uno de sus cuatro célebres poemas sinfónicos. Inspirada en una leyenda popular, la obra despliega todo el colorido orquestal y la capacidad narrativa de Dvořák, que combina la ternura y el terror en una partitura de gran fuerza expresiva.
A continuación, el pianista Dmitry Shishkin interpretará la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Serguéi Rachmáninov, una obra maestra del virtuosismo romántico. Construida a partir del célebre Capricho nº 24 de Paganini, la Rapsodia es un brillante ejercicio de variación y contraste que alterna momentos de intensidad técnica con episodios de belleza serena.
Para finalizar, la ROSS interpretará la Sinfonía nº 7 en Re menor, de Dvořák, una de las cumbres del sinfonismo checo. De carácter oscuro y apasionado, la Séptima refleja la madurez creativa del compositor y su anhelo por elevar la música nacional a una dimensión universal.
Gana una entrada con El Correo de Andalucía
Las entradas para el concierto Sinfónico 02: Sinfonía Eslava ya están disponibles en la página web de la ROSS. El Correo de Andalucía, además, ha lanzado un sorteo para ganar una entrada doble para asistir al siguiente concierto de la ROSS: Sinfónica 03: Romanticismos.
El concierto será el próximo viernes 24 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Maestranza, en una cita que promete pasión y virtuosismo. El programa del concierto reúne la música de Chaikóvski, Schumann y Strauss, tres miradas distintas a un mismo movimiento que marcó la historia de la música.
