La Feria del Libro distingue a Yolanda Morató y a la editorial Siruela en una edición con más de cien actividades

La nueva etapa de la Feria del Libro de Sevilla, Felise según la nueva denominación que ha impulsado su director el periodista y escritor Antonio Agredano, nace con el compromiso de dar una mayor visibilidad a la labor que editores, libreros y asociaciones realizan en el fomento de la lectura. Una de esas primeras novedades es la de realizar una gala para la entrega de los tradicionales premios de la Feria del Libro, que otorga la asociación de libreros, que tendrá lugar el próximo lunes 20 de octubre, en el Pabellón de Portugal.

En concreto, el jurado ha decidido distinguiar a Zenda Libros con el premio al Fomento de la Lectura, a la investigadora y traductora Yolanda Morató como Personaje del Año y a la Editorial Siruela con el premio a la Trayectoria Profeional.

Con los premios como prólogo de la programación oficial, que se desarrollará del 22 de octubre al 2 de noviembre, FELISE arrancará con el pregón de la escritora Inma Aguilera como pistoletazo de salida de más de un centenar de actividades que se desarrollarán en los Jardines de Murillo, el enclave donde desde la edición de 2014 se celebra esta cita cultural.

La FELISE invita a disfrutar de 57 presentaciones literarias, encuentros, talleres y actividades familiares repartidas en cinco escenarios que funcionarán como espacios de reflexión, inspiración y celebración cultural.

Entre los nombres destacados este año figuran autores como Javier Castillo, con su novela El susurro del fuego (23 de octubre). Ese día, además, la poeta sevillana Julia Uceda, ganadora del Premio Nacional de Poesía 2003 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, será homenajeada al cumplirse el centenario de su nacimiento.

Por su parte, el sábado 25, los autores Ana Lena Rivera y Maxi Iglesias, compartirán protagonismo con sus obras La casa de huéspedes y Horizonte artificial

El domingo 26, la narrativa contemporánea brillará con Isaac Rosa (Las buenas noches), Susana Martín Gijón (La capitana) y Elvira Navarro (La sangre está cayendo al patio). Ese día, los más jóvenes encontrarán su espacio en la Reader Con con la autora internacional Ashley Poston, mientras los pequeños disfrutarán de la narración oral de Margarita del Mazo.

La semana continuará el día 27 con el periodista Ignacio Camacho y su obra El pretérito perfecto, jornada en la que también está previsto un homenaje al escritor, periodista e ilustrador sevillano Manuel Ferrand, ganador del Premio Elisenda de Moncada en 1966 y del Premio Planeta en 1968.

El miércoles 29, la FELISE alcanza el ecuador de la semana y uno de sus momentos álgidos con David Uclés, Fernando Jáuregui y el polifacético cantante y escritor Loquillo, que presentará su libro Paseo de Gracia.

La Feria del Libro de Sevilla volverá a ser un escaparate del talento literario andaluz, acogiendo a destacados autores que reflejan la riqueza cultural y la fuerza narrativa de nuestra tierra. La FELISE reafirma su compromiso con los autores locales, entre los que destacan el sábado 25 de octubre, el periodista y escritor Paco Robles que presentará La Semana Santa y ese mismo día, la escritora y periodista María Iglesias compartirá con el público su última novela Puro Empeño.

El domingo 26 de octubre, la reconocida autora Eva Díaz Pérez presentará Sevilla, biografía de la ciudad dorada, un retrato literario e histórico que convierte a la capital andaluza en protagonista de su propio relato.

El jueves 30, la escritora Care Santos (El amor que pasa) compartirá protagonismo con Eduardo Halfon, Galder Reguera, Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, entre otros, en una jornada marcada por la sensibilidad y la reflexión. Ese día, la actriz y cantante Nina presentará su libro dedicado a la menopausia.

El viernes 31, la FELISE se teñirá de misterio y emoción: Carlos del Amor será protagonista del programa La Estación Azul de Radio Nacional, y Silvia Intxaurrondo presentará su obra Solas en el silencio. Coincidiendo con Halloween, la jornada ofrecerá talleres temáticos, bebecuentos y actividades dentro del programa Literatura de Altura Creciente”.

El sábado 1 de noviembre, Jonás Trueba, Blanca Lacasa, Lucía Solla y el historiador Carlos Arenas traerán reflexiones profundas con títulos como El viento sopla donde quiere o El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas.

El broche de oro llegará el 2 de noviembre, con el filósofo José Antonio Marina, la escritora Milena Busquets, y el escritor Rodrigo Cortés, quienes cerrarán la FELISE con una jornada dedicada a la inteligencia, la emoción y la palabra.

Una cita para todos los públicos

La FELISE 2025 reafirma su vocación inclusiva y dinámica con propuestas para todos los públicos: desde la literatura infantil y juvenil hasta el ensayo, la poesía, la narrativa y el pensamiento contemporáneo. Cinco espacios, once días y decenas de actividades que convierten a Sevilla en el lugar donde los libros laten, los autores dialogan y la cultura respira.