Regalamos una entrada doble para "Sinfónica 03" de la ROSS en el Teatro de la Maestranza

Participa en el sorteo de una entrada doble para asistir a "Sinfónica 03 – Romanticismos", un programa organizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que reúne la música de Chaikóvski, Schumann y Strauss, tres miradas distintas a un mismo movimiento que marcó la historia de la música.

El espectáculo será el próximo viernes 24 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Maestranza, en un concierto que promete pasión y virtuosismo.

La pasión del “tema del amor” de "Romeo y Julieta", el lirismo romántico del concierto para trompa de Schumann, interpretado por el prestigioso solista Matías Piñeira, de la Filarmónica de Múnich, y los brillantes valses de "El caballero de la rosa" de Strauss. Todo ello bajo la batuta de Shi-Yeon Sung, directora principal invitada.

Excelencia internacional bajo la batuta de Shiyeon Sung

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) continúa consolidándose como una de las grandes formaciones sinfónicas de España, reuniendo a músicos de primer nivel en cada una de sus secciones. En esta ocasión, destaca su sección de trompas, formada por intérpretes de reconocida trayectoria internacional.

Matías Piñera , Trompa I , solista de la Münchner Philharmoniker desde 2015. Formado en la Universidad Católica de Chile y en la Academia Orquestal de la Staatsoper Unter den Linden, cuenta con becas como la Jorge Peña Henn y la Amigos del Teatro Municipal.

, , solista de la desde 2015. Formado en la Universidad Católica de Chile y en la Academia Orquestal de la Staatsoper Unter den Linden, cuenta con becas como la Jorge Peña Henn y la Amigos del Teatro Municipal. Joaquín Morillo Rico , Trompa II , sevillano, se graduó con matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Sevilla. Desde 1997 forma parte de la ROSS , tras colaborar con orquestas como la Filarmónica de Málaga y la Ciudad de Granada.

, , sevillano, se graduó con matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Sevilla. Desde 1997 forma parte de la , tras colaborar con orquestas como la Filarmónica de Málaga y la Ciudad de Granada. Juan Manuel Gómez González , Trompa III , pertenece a una familia con gran tradición musical. Ha sido trompa solista en formaciones como la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la de Castilla y León o la de Barcelona, y combina su labor orquestal con una intensa actividad pedagógica y de música de cámara.

, , pertenece a una familia con gran tradición musical. Ha sido trompa solista en formaciones como la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la de Castilla y León o la de Barcelona, y combina su labor orquestal con una intensa actividad pedagógica y de música de cámara. Adrián Díaz Martínez, Trompa IV, inició su carrera internacional a los 16 años y estudió en Berlín con Marie-Luise Neunecker. Es trompa titular de la NDR-Elbphilharmonie Orchester y catedrático en la Musikhochschule de Lübeck. Ganador de prestigiosos certámenes como el Mozart de Salzburgo o el Città di Porcia.

La sección se encuentra bajo la dirección de la maestra Shiyeon Sung, directora surcoreana de proyección internacional. Sung ha dirigido formaciones como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Filarmónica de Los Ángeles o la Orquesta de la Radio de Baviera. Desde 2023 es directora invitada principal de la Filarmónica de Auckland y ha inaugurado la temporada 2024/25 de la ROSS, aportando su sello de elegancia, precisión y energía a la orquesta sevillana.

No te pierdas la oportunidad de vivir un espectáculo único, en un espacio inmejorable con profesionales de primer nivel...¡y gratis!