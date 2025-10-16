El amor y el deseo en tiempos del 'match' en el auditorio de La Cartuja: Eva Pedraza encabeza el reparto de 'Closer'

¿Por qué el amor no es suficiente? Esta compleja pregunta es la que tratan de responder los cuatro personajes de Closer, una apasionante reflexión íntima sobre el amor y el deseo en la era digital que protagonizan Eva Pedraza, Miguel de Miguel, Lola Jiménez y Rafa Puerto en la original adaptación de Vicente Carlos Luque que se podrá ver el próximo sábado 18 de octubre (20.30 horas) en el Auditorio de la Cartuja en su estreno en Sevilla.

La obra teatral del premiado autor inglés Patrick Marber, que se puso sobre las tablas en 1997 en el Royal National Theatre de Londres y fue después adaptada con éxito para el cine por Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts y Clive Owen, explora la vulnerabilidad y la desconexión emocional en las relaciones de cuatro desconocidos que se encuentran en Londres y se enredan en un juego de atracción, deseo y traición. Así, a través de diversos encuentros y desencuentros, los personajes se enamoran, se pierden, se mienten, se necesitan y descubren que, a menudo, el amor y el deseo pueden ser tan distantes como ellos mismos.

Reparto de 'Closer', Eva Pedraza, Miguel de Miguel, Lola Jiménez y Rafa Puerto, en la adaptación de Vicente Carlos Luque / El Correo

En esta ocasión, la versión española del director cordobés actualiza la trama profundizando en las dinámicas de las relaciones interpersonales actuales, en una era marcada por la tecnología y las redes sociales, creando un espacio donde el amor se examina a través de una lente cruda y realista.

Una experiencia inmersiva

De esta forma, el espectador asistirá a una experiencia inmersiva única donde, gracias a la incorporación de una cámara en escena, podrá explorar planos detalle de los intérpretes y acercarse a la intimidad de los personajes, explorando sus verdades ocultas. Esta técnica, por tanto, ofrece una visión nueva en la que lo teatral se funde con lo cinematográfico, buscando conectar con el público desde la narrativa visual, y brindando una original dimensión, sin perder la magia teatral del momento.

Esta nueva adaptación de Closer cuenta con un talentoso elenco de reconocido prestigio como la actriz, presentadora y Miss España, Eva Pedraza, con una amplia trayectoria en televisión y teatro; Miguel de Miguel, con éxitos en televisión como La Reina del Sur; Lola Jiménez, actriz y cantante con experiencia en teatro musical y proyectos audiovisuales propios; y Rafa Puerto, actor de cine, televisión y teatro, que ha trabajado en Toy Boy y Hospital Central, entre otros.

Por su parte, Vicente Carlos Luque, director del espectáculo, es un artista cordobés con experiencia en Reino Unido, Canadá, China y España. Formado en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, Luque ha dirigido y protagonizado múltiples obras en festivales internacionales y actualmente lidera la creación de proyectos culturales y espectáculos en España.

Venta de entradas

Las entradas para el espectáculo del sábado 18 en el Auditorio de la Cartuja pueden ya adquirirse a través de la web del teatro en https://auditoriocartuja.com/evento/closer