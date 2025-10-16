Camas celebra la primera edición del festival literario ‘CaMÁS Letras’ con grandes nombres de la narrativa y la poesía

El municipio sevillano de Camas estrena este mes de octubre el Festival CaMÁS Letras, una nueva cita literaria impulsada por el Ayuntamiento de Camas que reunirá a destacadas figuras del panorama nacional como Care Santos, Elvira Sastre, Santiago Díaz y May R. Ayamonte. A lo largo de las jornadas del 17, 18, 29 y 31 de octubre, el público podrá disfrutar de un amplio programa gratuito que incluye encuentros literarios, cuentacuentos, mesas redondas y presentaciones dirigidas a todos los públicos.

En su apuesta por ofrecer un enfoque original y creativo el festival ahondará esta vez en los dos grandes temas universales que han marcado la literatura a lo largo de los siglos: el amor y la muerte. Así, durante las jornadas del viernes 17, sábado 18 de octubre, miércoles 29 y viernes 31 de octubre habrá actividades que abordarán ambas temáticas desde distintas perspectivas y enfoques.

Amor en todas sus formas

En concreto, en torno al amor versará el cuentacuentos dirigido al público infantil y familiar que traerá el narrador oral Carlos Arribas ‘Carloco’ al Espacio CREA (Parque Victoria Kent) el viernes 17 de octubre a las 18 horas. Aquí en la sesión titulada El amor es un cuento se acercará a los más pequeños historias que hablan de amor en toda su amplitud, también del amor a los libros y a la lectura.

De otros amores, los que marcan tanto sus novelas como su poesía, hablará después (viernes 17 de octubre a las 19.30 horas en el Espacio CREA) la reconocida autora, Elvira Sastre, que mantendrá un encuentro con los lectores para hablar de su obra en la que indaga en los vínculos y afectos que establecemos con quienes nos rodean, en cómo nos duelen y nos calman.

CaMÁS Letras: el nuevo festival literario que une amor y muerte en Camas / El Correo

Sastre, con más de 609 mil seguidores en Instagram y más de 7 mil en TikTok, cuenta en su bibliografía con títulos tan exitosos como las novelas Las vulnerabilidades, Madrid me mata o Días sin ti, y la infantil Cuando me quieres, publicadas con Seix Barral, además de poemarios como Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo (2013), Baluarte (2014), Ya nadie baila (2015) y La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida (2016). Además, colabora con músicos, cantautores y otros poetas, y ha publicado dos libros que combinan la ilustración y la poesía: Tú la Acuarela/Yo la Lírica (2013), una colaboración con la ilustradora Adriana Moragues, y Aquella orilla nuestra (2018), ilustrada por Emiliano Batista (EMBA). Entre sus últimos proyectos acaba de poner en marcha la editorial Manos de pan en la que da cabida a nuevas voces del panorama literario español. Para esta charla estará acompañada de la periodista y directora de la Radio Televisión Española en Andalucía, Paloma Jara.

La muerte y el género negro

Por su parte, la muerte estará presente el sábado 18 por la tarde, a las 19.30 horas, cuando los asistentes podrán disfrutar de un apasionante debate entre dos reconocidos autores de novela negra que, en la mesa titulada Zonas restringidas, ahondarán en la importancia de los paisajes, territorios, ambientes en las tramas y cómo han ido cambiando los escenarios de este tipo de novelas extendiéndose hasta la periferia. Se trata de la joven autora y activista May R. Ayamonte, reconocida por novelas como la trilogía Las aguas sagradas o Lo que oculta la noche, ambientadas en su Granada natal, y el escritor madrileño, Santiago Díaz, uno de los nombres más reputados del género, gracias a la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos, que ha sido traducida a varios idiomas. La mesa estará moderada por el también escritor de novela negra sevillano, Fernando Repiso.

Guionista de cine y televisión con veinticinco años de carrera y cerca de seiscientos guiones escritos, Santiago Díaz publicó en 2018 su primera novela, Talión, que ganó en 2019 el Premio Morella Negra y el Premio Benjamín de Tudela. En 2021 vio la luz El buen padre, novela con la que dio inicio a la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos y que ha sido traducida a varios idiomas. A esta le han seguido Las otras niñas (2022) e Indira (2023), ganadora del Premio Alicante Noir 2023. Asimismo, Díaz ha cultivado con éxito la literatura juvenil y obtuvo en 2021 el Premio Jaén de Narrativa Juvenil por Taurus: Salvar la tierra. Los nueve reinos es su primera novela de corte histórico, a la que ha seguido Jotadé (2025), su exitosa vuelta a la novela negra.

Graduada en Estudios Ingleses con dos másteres en Enseñanza y Literatura con Perspectiva de Género; activista y militante de movimientos sociales, May R. Ayamonte reside en Granada, la ciudad en la que se ambientan tanto su trilogía Las aguas sagradas como su última novela, Lo que oculta la noche, y cuenta con una fuerte presencia en redes sociales (más de 35 mil seguidores en Instagram), en las que promociona la lectura. Tiene hasta la fecha seis novelas publicadas de literatura juvenil entre las que destaca Mar Profundo, su última obra de prescripción para institutos. Actualmente se dedica a dar charlas de fomento de lectura y a escribir.

Care Santos, protagonista en Camas

Los dos temas que tejen el hilo conductor del festival, el amor y la muerte, centran la última novela de la autora catalana, Care Santos (Premio Nadal 2017), que mantendrá un encuentro con los lectores el miércoles 29 a las 19 horas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, de la que es la autora más leída. El acto estará presentado por el periodista y creador de Historias de papel, Manuel Pedraz.

El amor que pasa (Destino) es una novela basada en una historia real y profundamente personal: el romance epistolar entre el padre de la autora, nacido en Camas, y su madre. La obra surge a partir de más de 800 cartas que su padre escribió a su madre en los años 50 y 60, descubiertas por Santos tras el fallecimiento de su madre en 2023. La novela no sólo narra la evolución de este amor apasionado, sino que también ofrece un retrato de la España de la posguerra, marcada por la migración, la represión y las dificultades económicas. A través de esta correspondencia, el lector se adentra en una historia de amor que desafió las barreras del tiempo y la distancia.

Además, la autora repetirá el viernes 31 de octubre a las 12 horas en el municipio con un encuentro dirigido a los alumnos y alumnas del IES Camas, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Camas, donde tendrán la oportunidad de descubrir la prolífica obra de la escritora.

Trayectoria de Care Santos

Care Santos ha publicado catorce novelas, seis libros de cuentos, dos libros de poesía, un libro de aforismos y numerosas obras juveniles, entre las que destaca la saga formada por Mentira, Verdad, Miedo, Ben y Los Medina (Edebé), que la ha convertido en una de las autoras más leídas. Su obra ha sido traducida a 23 idiomas, incluyendo el inglés, alemán, francés o chino. Entre sus títulos más conocidos destacan Habitaciones cerradas (Planeta, 2011), Deseo de chocolate (Premio Ramon Llull 2014), Media vida (Premio Nadal 2017) y Todo el bien y todo el mal (Destino, 2018). Colabora con El Periódico, imparte cursos de escritura creativa y en 2020 recibió el Premio Cervantes Chico por el conjunto de su trayectoria.