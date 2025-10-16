La magia de Beethoven regresa a Sevilla con la Orchestre des Champs-Élysées en el Maestranza

El próximo lunes 20 de octubre el Teatro de la Maestranza inaugura su ciclo Gran Selección con una de las orquestas más prestigiosas de Europa: la Orchestre des Champs-Élysées, bajo la batuta de su fundador, el renombrado director Philippe Herreweghe.

El programa, titulado Concierto Beethoven, estará dedicado por completo al compositor alemán e incluirá dos de sus sinfonías más emblemáticas: laSinfonía n.o 6 en fa mayor, op.68 Pastoral y la Sinfonía n.o 5 en do menor, op.67.

La Orchestre des Champs-Élysées, fundada en 1991 por Philippe Herreweghe con el objetivo de interpretar obras prerrománticas y románticas con instrumentos originales, ha ampliado su repertorio considerablemente a lo largo de los años, abarcando hoy en día más de 150 años de música.

Philippe Herreweghe / Michiel Hendryckx

Elogiado por su enfoque enérgico, auténtico y retórico de la música barroca y fundador del Collegium Vocale Gent, en 1994 Philippe Herreweghe recibe la orden belga de Officier des Arts et Lettres, en 2003 el título francés de Chevalier de la Légion d'Honneur y, en 2017 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Gante.

Una cita imperdible para los amantes de Beethoven y la música clásica interpretada con rigor histórico.

Precio de las entradas

Las entradas para este concierto, cuyos precios oscilan entre los 27€ para Paraíso y los 60€ para Patio, se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.