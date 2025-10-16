Valeria Castro anuncia una "pausa en el camino" tras su criticada actuación en OT

La cantante Valeria Castro, una de las voces más prometedoras del panorama musical, ha anunciado este jueves en sus redes sociales que se ve "obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente".

La artista canaria, de 26 años, asegura que "los últimos meses no han sido fáciles (...) y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco".

Hace tres noches la cantautora participó junto a Dani Fernández en el programa Operación Triunfo donde cantaban ¿Y si lo hacemos?, una pieza que han grabado juntos que hizo saltar la voz de alarma sobre el estado de su voz tras la actuación.

Algo a lo que hace referencia en su mensaje de hoy. "Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente".

Castro, inmersa en la gira de su segundo disco, El cuerpo después de todo, ha recibido tres nominaciones consecutivas en los Grammy Latinos.

En su mensaje, la cantante señala que reubicará los conciertos pendientes para octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como su gira por Latinoamérica, que pasará a la primavera. Las entradas ya adquiridas serán válidas o bien se reembolsarán.

"Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza" porque -advierte- lo hará "en breve". "Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días", señala en referencia a las críticas que ha recibido por su actuación en OT.

En la postdata, la cantante menciona. "Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones. Allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca", concluye.