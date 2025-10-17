Así empezó el noviazgo de Juan del Val y Nuria Roca, a quien el autor ha dedicado su premio Planeta: "Eres mi vida, te quiero"

Juan del Val ganaba este miércoles el premio Planeta y nos dejaba en su discurso de agradecimiento una de las dedicatorias más románticas que se recuerdan de la historia de este galardón. El madrileño afirmó que sin su mujer, la presentadora y periodista Nuria Roca, ese reconocimiento nunca se hubiera producido. "Sería imposible", declaró, rotundo, dando a entender la gran ayuda que le supone su esposa.

"Porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, y llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida, te quiero. Buenas noches. Muchas gracias", concluía el discurso pronunciado este miércoles.

Por su parte, la valenciana contestaba horas después con un lacónico "gracias" y "enhorabuena" que ha sorprendido a algunos, aunque las miradas brillantes que dirigía al escritor durante su discurso parecen garantizar la buena sintonía que hay entre los dos.

Una historia de amor de más de 25 años

Nuria Roca y Juan del Val celebraron el 6 de octubre sus bodas de plata, un hito que cumplen compartiendo platós (ambos colaboran en el espacio El Hormiguero), vida, tres hijos (Juan, Pau y Olivia), dos perros y una estabilidad moderna y poliamorosa (ambos sorprendieron al hablar públicamente de su relación "abierta" y él ha defendido en distintas ocasiones que la monogamia es "antinatural").

Su fórmula, desde luego, les ha funcionado todos estos años (a veces, ayudada por terapia de pareja, han revelado) y la presentadora ha confesado recientemente a la revista Hola! la felicidad que le despierta acordarse de su boda, que se celebró en El Puig (Valencia) ante 300 invitados: "Fue maravilloso, todo el mundo sonreía", ha recordado, mientras en la revista se pueden contemplar fotos del gran día donde la novia aparece pletórica.

Así se conocieron Juan del Val y Nuria Roca

Pero, ¿cómo empezó todo? Fue Juan del Val quien dio el primer paso tras quedarse encandilado de Nuria Roca al verla presentar el programa sobre el mundo animal 'Waku Waku', en 1998, en TVE. Se trataba del primer espacio que la valenciana presentaba en una cadena de ámbito nacional tras hacer sus pinitos en Canal 9.

Los compañeros de Juan del Val, que entonces trabajaba como colaborador de la revista Man, aún recuerdan el entusiasmo del periodista por aquella joven simpática y de físico encantador que pronto se convirtió en una de las presentadoras más populares del momento. Tanto que, pese a que él se dedicaba en dicho medio a entrevistar a toreros y a escribir contenidos taurinos, todo el mundo acordó que fuera él el que hiciera un reportaje sobre Nuria Roca cuando surgió la oportunidad. De hecho, había sido el propio Juan del Val quien había sugerido hacer una entrevista y escribir sobre la presentadora.

Seguramente, Juan del Val derrochó todo su encanto aquel día para resultar atractivo a quien le parecía "la mujer más guapa" que había visto nunca. Al parecer, todo fue un poco precipitado porque Nuria Roca debía tomar un avión a Valencia esa misma tarde y apenas tuvo tiempo de contestar unas preguntas al periodista. Unos dicen que este se ofreció a llevarla entonces al aeropuerto para continuar con la entrevista (otros, que compartieron taxi). El caso es que la entrevista continuó ese día en Barajas, entre despegues. Dicen que Nuria Roca optó por coger uno de los últimos vuelos del día. Hubo intercambio de teléfonos... y hasta hoy.

La boda con mascletà de Nuria Roca y Juan del Val

Más de 300 invitados (entre ellos, Ramón García; su exmujer, Patricia Cerezo, Paloma Cuevas, Enrique Ponce u Óscar Higares) acudieron al enlace en el que la primera asegura que lo pasaron "muy bien" y que hubo de todo: aperitivo, banquete, fuegos artificiales, mascletà, tarta de varios pisos para ser cortada con espada, música (por el grupo Los Alpresa)...

La boda, que fue civil, se celebró en 2000. Nuria optó por un vestido blanco con escote barco, manga francesa, velo con flores bordadas y pelo semirrecogido.