Niña Pastori confirma nueva fecha en Sevilla tras colgar el sold out de su gira navideña

Tras anunciar hace apenas unos días su gira navideña, Niña Pastori ha agotado todas las entradas para el concierto previsto en FIBES Sevilla el próximo 28 de noviembre. Ante la gran acogida del público, la artista ha confirmado una segunda fecha en la ciudad, donde también actuará en directo el 29 de noviembre.

Este espectáculo es una experiencia única y navideña, con un repertorio exclusivo para celebrar estas fiestas tan especiales. La artista ofrecerá un formato único para la temporada, donde el público podrá vibrar con las canciones de su aclamado disco Feliz Navidad y con todos los clásicos que definen estas fechas.

Un concierto diferente, emotivo y lleno magia e ilusión para vivir la Navidad con la voz y el corazón de Niña Pastori.

La gira navideña que conquista escenarios

El anuncio de este concierto llega después de una gira triunfal en la que Niña Pastori llenó teatros y auditorios de toda España, llevando su propuesta navideña a un público entregado que respondió agotando entradas en cada cita.

Con este nuevo recorrido, la cantante reafirma su compromiso con un formato que combina lo mejor de la música en directo y a una ciudad de profundas raíces musicales, siendo Sevilla una de las paradas más esperada de la gira.

Entradas y detalles del concierto

Ya puedes conseguir tus entradas para el concierto de Niña Pastori en Sevilla en la web de Fibestickets.

La cita promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales de la Navidad 2025 en Andalucía, reuniendo a seguidores de todas las edades en torno a la voz de una de las artistas más queridas y reconocidas de la música española.