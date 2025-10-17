La Oreja de Van Gogh regresa a Sevilla el 26 de junio con la vuelta de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh vuelve a los escenarios por todo lo alto. La emblemática banda donostiarra ha anunciado su nueva gira, ‘Tantas cosas que contar’, una serie de conciertos que marcarán el reencuentro con Amaia Montero y la celebración de sus tres décadas de carrera.

Entre las quince paradas confirmadas, Sevilla ocupará un lugar destacado: el grupo actuará en la capital andaluza el 26 de junio de 2026 en La Cartuja, concretamente en el Live Stadium Sur. Será un concierto que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del próximo verano.

Gira de conciertos

El tour arrancará el 9 de mayo en Bilbao y recorrerá algunas de las principales ciudades españolas, como Madrid (28 y 29 de mayo), Murcia (13 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio) o Barcelona (6 de noviembre), antes de cerrar en Pamplona el 20 de noviembre.

El nombre de la gira, ‘Tantas cosas que contar’, es un guiño al espíritu del disco ‘El viaje de Copperpot’, que cumple ahora 25 años y que consolidó a La Oreja de Van Gogh como una de las bandas más queridas del pop español. En el repertorio no faltarán himnos generacionales como ‘Cuídate’, ‘La Playa’, ‘Puedes contar conmigo’, ‘Rosas’ o ‘20 de enero’.

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha expresado el grupo en el comunicado oficial.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 12.00 horas en la web oficial del grupo. Los interesados poodrán adquirir las entradas por precios entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución, mientras que los paquetes VIP se ofrecerán entre 110 y 290 euros.

La actuación en Sevilla será una de las más esperadas del tour: un reencuentro histórico con Amaia Montero y una oportunidad única para volver a cantar juntos esas canciones que marcaron a toda una generación.