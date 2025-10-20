La Feria del Libro de Sevilla entrega sus premios y rinde homenaje a la figura de Antonio Rivero Taravillo

La Asociación Feria del Libro de Sevilla ha celebrado en el Consulado de Portugal un emotivo acto de entrega de sus galardones anuales, con los que distingue la labor de personalidades e instituciones que impulsan el mundo del libro, la lectura y la cultura. En esta edición, los premios han puesto en valor el compromiso con las letras y el talento editorial, reafirmando el papel de Sevilla como referente cultural.

En esta edición, los premiados han sido:

• Premio al Personaje del Año: Yolanda Morató

• Premio al Fomento de la Lectura: Zenda Libros, recogido por María José Solano

• Premio a la Trayectoria Profesional: Editorial Siruela, recogido por su editora Ofelia Grande.

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez Rodríguez; la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; y la cónsul general de Portugal en Sevilla, Claudia Boesch, quienes fueron los encargados de hacer entrega de los galardones.

Presentado por el periodista Jesús Vigorra, el acto incluyó además un emotivo homenaje al escritor y poeta Antonio Rivero Taravillo, recientemente fallecido. Los periodistas Luis Sánchez Moliní, Paco Gallardo y Fran Matute recordaron su figura, su obra y su aportación imprescindible a la literatura y la cultura sevillana.

Con este encuentro, la Asociación Feria del Libro de Sevilla reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y el reconocimiento al talento literario y editorial, en una cita que se consolida como uno de los momentos más esperados del calendario cultural de la ciudad.