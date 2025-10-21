¿Por qué nunca me han enseñado lo que es un grafo?: Clara Grima y las matemáticas para entender la vida

¿Sabes usted lo que es un grafo? Dependiendo de la edad que tenga puede que sea un concepto que no le suena de absolutamente nada, a no ser que esté familiarizado con el mundo de las matemáticas, tenga hijos en edad escolar o sea fan de la obra de la profesora, matemática y divulgadora científica Clara Grima (Coria del Río, 1971). La autora sevillana, una de las voces que más ha hecho en los últimos años por despojar la ciencia matemática de las falacias que arrastra desde tiempo inmemorial (las matemáticas son aburridas, no tienen aplicación en la vida diaria o las chicas no valen para los números), es autora, entre su amplia bibliografía, de En busca del grafo perdido: Matemáticas con puntos y rayas (Ariel, 2021). Ayudada de las ilustraciones de Raque Bu, Grima descubre en este título estos objetos matemáticos fascinantes -compuestos de puntos y rayas- que tienen un sinfín de aplicaciones: se puede entender cómo funcionan las redes sociales con grafos, cómo se diseña una liga de fútbol o cómo un camión de la basura recoge los cubos de un barrio economizando energía y siendo menos contaminante.

De todas estas traslaciones a la vida diaria de estos objetos tan sencillos como polifacéticos, ha hablado Clara Grima en la segunda jornada de Ciencia en el río, una actividad que por segundo año consecutivo acoge la biblioteca Felipe González con el que la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento, con la colaboración de la Fundación Lara, quieren dar visibilidad a la investigación desarrollada por el profesorado de la Universidad, extender el conocimiento en la población sevillana a través de la lectura previa libros generalistas de divulgación y propiciar conexiones entre las bibliotecas municipales, el periodismo y la investigación de la ciudad.

La catedrática de Filología Lola Pons, delegada del rector para la Promoción de la Lengua Española, es la coordinadora de esta actividad que ha contado, además de Grima, con Luis M. Escudero, Adela Muñoz y José Antonio Prado-Bassas como protagonistas. Los periodistas Mabel Mata, Eva Díaz Pérez, Gonzalo Gragera y Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía, han moderado cada una de estas charlas en la que los estudiantes han mostrado sus inquietudes y han podido preguntar sobre la experiencia de la autora.

Los alumnos de Segundo de Bachillerato del colegio Las Salesianas de San Vicente plantearon preguntas y expusieron a la autora mucho más que sus impresiones sobre el libro que habían trabajado en clase. En el último curso antes de dar el pas a la vida universitaria, los alumnos hablaron de películas -cada uno de los capítulos del libro se bautiza con el nombre de una película, de Matrix a El guateque, de Madagascar a El puente sobre el río Kwai-, de un futuro como investigadores, arquitectos o biólogos e incluso de la fe y Dios.

Los alumnos salieron con una visión renovada de las matemáticas como herramienta práctica y fascinante y Ciencia en el Río logró aquel cometido tan honesto como necesario: acercar la ciencia a los jóvenes de forma amena para ayudarles a convertir la duda y el juicio crítico en herramientas en su día a día.