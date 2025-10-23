Cultura
Don Juan Tenorio vuelve a la Iglesia de San Luis de los Franceses con nueve funciones y entradas desde 2,50 euros
La Diputación de Sevilla recupera este otoño las representaciones de Don Juan Tenorio, que se celebrarán entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre con nueve funciones a cargo de Teatro Clásico de Sevilla
Las entradas para las nueve funciones de ‘Don Juan Tenorio’ en la Iglesia de San Luis de los Franceses se pondrán a la venta este viernes 24 de octubre, a las 09:00 horas, exclusivamente online a través de entradas.com. Las representaciones, que se celebrarán los días 30 y 31 de octubre y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de noviembre, tendrán un precio general de 5 euros, con descuentos especiales para personas desempleadas, estudiantes y jubiladas, que podrán adquirirlas por 2,50 euros.
“En 2024 recuperamos esta cita, con una respuesta del público verdaderamente excepcional: las representaciones llenaron el aforo y la acogida fue muy positiva, lo que demuestra el cariño que Sevilla sigue profesando a este clásico del teatro. Por eso, afrontamos esta nueva edición con la ilusión de mantener vivo un patrimonio cultural que forma parte del alma de nuestra ciudad”, ha señalado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, en la presentación, donde ha mostrado su “satisfacción por poder volver a ofrecer al público una nueva edición de Don Juan Tenorio”.
Un clásico del teatro sevillano
La representación de Don Juan Tenorio en un enclave monumental como San Luis de los Franceses y durante las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, se ha consolidado como una cita ineludible del calendario cultural sevillano.
“Desde la Diputación de Sevilla nos enorgullece contribuir a la preservación de esta tradición y ofrecer al público una experiencia teatral de primer nivel. La respuesta de las personas asistentes en la pasada edición es el mejor aliciente para seguir ofreciendo espectáculos que unen tradición, arte y patrimonio”, ha añadido Fernández.
Las ocho funciones tendrán lugar de 20:00 a 22:00 horas, dado que la duración de la obra es de 120 minutos, con apertura de puertas de la Iglesia de San Luis de los Franceses a las 19:30 horas.
La venta solo se realizará online, en https://www.entradas.com/artist/don-juan-tenorio-compania-de-teatro-clasico-de-sevilla/
Respeto al espíritu clásico e interpretación contemporánea
Una vez más, la puesta en escena correrá a cargo de Teatro Clásico de Sevilla, bajo la dirección de Juan Motilla, una compañía referente en las artes escénicas andaluzas y reconocida a nivel nacional por la calidad y el rigor de sus montajes. Su Premio MAX 2024 a la Mejor Labor de Producción es reflejo del compromiso y excelencia que caracterizan su trabajo.
Como Juan Motilla, su director, ha puesto de manifiesto, “hace 20 años que se creó esta compañía, con este Don Juan Tenorio aquí en la iglesia de San Luis, con lo cual estamos muy agradecidos de poder realizar estas representaciones y celebrar este veinte aniversario”.
“Zorrilla escribió esta obra situándola en 1545 y nosotros siempre hemos querido ser fieles al espíritu de la obra, a esa época, aunque, como es muy larga, se realizan algunos recortes. Pero es indudable que el tiempo va cambiando los planteamientos y nosotros hemos ido transformando, sobre todo que la interpretación de los actores se haga desde un punto de vista contemporáneo”.
