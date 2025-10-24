Agenda del fin de semana en la Feria del Libro de Sevilla: estos son las horas y autores en los Jardines de Murillo

La Feria del Libro de Sevilla 2025 (FELISE) encara un fin de semana lleno de energía con nombres destacados como el actor y escritor Maxi Iglesias y las autoras sevillanas Eva Díaz Pérez y María Iglesias, que protagonizan una programación vibrante, diversa y abierta a todos los públicos. El evento literario, que combina firmas, presentaciones y encuentros, promete convertir los Jardines de Murillo en el epicentro cultural de la ciudad con propuestas para lectores de todas las edades.

El fin de semana se completa con una programación diversa y participativa llamada a ser una propuesta para todos los públicos. Es el caso de la Reader Con, evento literario para “acercar a los jóvenes" a escritoras como Paula Gallego, Ashley Poston, Marina Tena, Victoria Álvares y Maeva Nieto, entre otras.

También destacan autores como Paco Robles con su libro La Semana Santa, Yolanda Morato que presenta el segundo tomo de los Diarios de la Segunda Guerra Mundial, de Manuel Chaves Nogales.

La Feria del Libro de Sevilla, un referente cultural en otoño

La vigésimo tercera edición de la Feria del Libro de Sevilla, que se celebra por segundo año consecutivo en los Jardines de Murillo, avanza con paso firme. Tras el emotivo pregón de Inma Aguilera, que dio el pistoletazo de salida el pasado miércoles, la cita literaria encara un fin de semana con un prometedor cartel.

Alzada como uno de los faros culturales del otoño sevillano, la feria se reafirma como un espacio de confluencia abierto, donde no solo se dan cita los amantes de los libros, sino también todos los ciudadanos que desean disfrutar de la cultura, la creación y la convivencia.

Programación vibrante para el fin de semana

Entre las citas más esperadas, no solo por los aficionados a las letras sino también por una generación sevillana que ha crecido viéndolo en series y películas españolas, destaca el encuentro con el actor y escritor Maxi Iglesias, que tendrá lugar el sábado a las 19:30 horas en el Espacio Felise. Iglesias firmará ejemplares de su primera novela, Horizonte Artificial, “una historia de miradas cruzadas que explora el entramado empresarial, las luchas de poder y los traumas personales que arrastran a sus protagonistas hacia un sorprendente final”.

Ese mismo día, a las 19:45 en el espacio Fundación Unicaja, la escritora María Iglesias presenta su última obra Puro Empeño, una obra que la autora define como “una aventura de empatía en tiempos de auge racista, con dos amigas europeas movilizadas por ayudar a una bebé africana”.

El domingo, la escritora sevillana Eva Díaz Pérez presentará su nuevo libro, Sevilla. Biografía de la ciudad dorada, a las 19.00 horas en el Espacio Felise, acompañada por el arquitecto Javier Navarro y el periodista José María Rondón. Antes, a las 18.00 horas, firmará ejemplares de su libro. En esta obra, Díaz Pérez ofrece una lectura literaria, histórica, crítica y emocional sobre una ciudad que “aferra un encanto reinventado en cada mirada que ha pretendido atraparla sin éxito”.

Asimismo, el fin de semana cuenta con una programación diversa y participativa llamada a ser una propuesta para todos los públicos: talleres, presentaciones y encuentros con autores. Es el caso de Paco Robles, que introduce su libro La Semana Santa, o Yolanda Morató, que presenta el segundo tomo de los Diarios de la Segunda Guerra Mundial, de Manuel Chaves Nogales.

La FELISE 2025 reafirma su vocación inclusiva y dinámica con propuestas para todos los públicos: desde la literatura infantil y juvenil hasta el ensayo, la poesía, la narrativa y el pensamiento contemporáneo. Cinco espacios, once días y múltiples actividades que convierten a Sevilla en el lugar donde los libros laten, los autores dialogan y la cultura respira.