Icónica anuncia un segundo concierto de Aitana después de agotar las entradas para la primera fecha

Aitana ha logrado el primer sold out de esta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest. La artista catalana ha logrado agotar las entradas, que salían a la venta este jueves 23 de octubre, en un tiempo récord. Por este motivo, la organización del festival ha habilitado una segunda fecha para poder ver a la cantante en la Plaza de España.

Las entradas para el 5 de junio, que confirmaban la vuelta de Aitana al icónico escenario sevillano, se han agotado en menos de 24 horas, según ha confirmado la organización del festival.

Para no dejar a ningún fan sin la posibilidad de ver a la artista, Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado una nueva fecha: el jueves 4 de junio. Las entradas para este concierto saldrán a la venta el 28 de octubre a las 13:00 horas.

Gira internacional

La propia artista anunciaba el pasado 13 de octubre una gira internacional llena de conciertos y que confirmaba una parada en Sevilla. En su página web, detalló algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica. El arranque de esta gira tendrá lugar el 14 de marzo en Buenos Aires, en el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

No será hasta mayo cuando llegue a España para presentarse, el 9, en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

Las siguientes citas serás las de Sevilla, el 4 y 5 de junio, en Icónica, para continuar el 12 y 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola y el 26 en Avilés. En julio la gira continúa el 4 en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 en Zaragoza, el 12 en Cádiz, el 18 Úbeda y el 22 estará en A Coruña.

En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao. Ya en octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

Un idilio con Sevilla

Este segundo concierto confirma el idilio de la cantante catalana con Sevilla, ciudad a la que acude cada año. Concretamente, este verano ha venido en dos ocasiones: a la velada de Ibai Llanos en el Estadio de la Cartuja y también estuvo presente en el homenaje al flamenco organizado por la Academia de los Grammy Latino.

Es la segunda vez, además, que Aitana se pisará al escenario de Icónica, después de que inaugurara la edición de la cuarta edición del festival en 2024. Se suma así a los artistas ya confirmados para la sexta edición del festival sevillano, como son Jamiroquai y Pablo Alborán.