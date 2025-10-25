Música
El "último descubrimiento" 'indie' de Pedro Sánchez se llama Vera Fauna y toca gratis hoy en Sevilla
El grupo sevillano pone el broche esta noche en la plaza de la Alameda, a partir de las 21.30, al concurso Sevilla. Música Joven 2025, que organiza el Ayuntamiento
El presidente del Gobierno se ha pasado al modo music influencer. En su último vídeo de TikTok, Pedro Sánchez ha sorprendido a sus seguidores recomendando la canción Tu vozde los sevillanos Vera Fauna, un grupo de indie pop que este año ha sacado su tercer disco.
Formado por Kike Suárez (voz y guitarra), Javi Piñero (bajo), Jaime Serradilla (guitarra) y Manu Perea (batería), el grupo está a medio camino entre el pop alternativo, la psicodelia y el funk, con un sonido que muchos describen como "andaluz chill con alma británica". El vídeo ya acumula miles de visualizaciones en Instagram, Tik Tok y Twitter. "Yo escucho mucho Radio 3, que tiene una música fantástica, y en uno de los podscast tuve este descubrimiento", así introduce el presidente del Gobiero al grupo.
En 2021, colaboraron con Kiko Veneno y lanzaron juntos una nueva versión del tema Martes, del disco Dudas y flores (2020). En los últimos años, han ganado seguidores en la escena independiente nacional y ha actuado en festivales como Monkey Week o Interestelar. Muchos de ellos acudirán esta noche a una cita en la que poder disfrutar de nuevo de su directo: Vera Fauna toca esta noche (sábado 25 de octubre, a las 21.30), en la plaza de la Alameda, en un concierto gratis, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en la Alameda de Hércules.
Los sevillanos, que tienen temas dedicados a la turistificación y la falta de vivienda en el centro, ponen el broche a la final del concurso Sevilla. Música Joven 2025, para la que el Consistorio ha preparado una jornada de actividades gratuitas y donde actuarán los finalistas de cada una de las categorías.
En sus redes, Vera Fauna ha agradecido la recomendación del presidente que, en los últimos años, ha tenido una especial predilección por el sonido indie hecho en Sevilla. Cuando fue al podcast La Pija y La Quinqui, en la campaña electoral de las generales del 23J, dijo que estaba escuchando a Bronquio, jerezano afincado en Sevilla y de la esfera creativa de Vera Fauna. Y en el cierre de aquella campaña contó con la música en directo de Menta, con la sevillana Meji como vocalista del grupo. Un auténtico crossover entre la Moncloa y la calle Feria.
