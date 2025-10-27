De 'Bienvenido Mr. Marshall' a 'Verano Azul: la Sinfónica pondrá el broche al Festival de cine con las mejores bandas sonoras

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) será la encargada este año de poner el broche final a la vigésimo segunda edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla con el concierto España es… ¡de cine!, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro Cartuja Center CITE. Lo hará con un programa dedicado a las bandas sonoras del cine de nuestro país, dentro del ciclo Feeling ROSS y en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y el propio certamen cinematográfico que dirige Manuel Cristóbal.

Bajo la dirección de Lucas Macías, director artístico y titular de la ROSS, la orquesta ofrecerá un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine español. Junto a la orquesta participará la Asociación Musical Códice, dirigida por Esther Sanzo, cuyo coro interpretará una selección de partituras que han marcado la historia cinematográfica de nuestro país.

Las bandas sonoras de todos los tiempos

Este concierto celebra la unión entre el séptimo arte y la música, con piezas que evocan las emociones y recuerdos de generaciones de espectadores. Del mismo modo, el público podrá escuchar piezas como la célebre Suite de Verano azul de Carmelo Bernaola, o el tema de El hombre y la Tierra de Antón García Abril que trasladarán al público a algunas de las series más queridas de la televisión española.

El repertorio recoge obras de grandes compositores españoles como el propio Antón García Abril, del que se interpretarán la Obertura de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como las sintonías de Anillos de oro, Fortunata y Jacinta y Monsignor Quixote.

El viaje continuará con la Suite de Nueve cartas a Berta, firmada por Carmelo Bernaola y Gerardo Gombau. No faltarán las emocionantes partituras de Fernando Velázquez, compositor de referencia del cine contemporáneo, con suites de Ocho apellidos vascos, Lo imposible y Lope. También se escucharán fragmentos de Nodo, Sinfonía y Los últimos de Filipinas de Manuel Parada, junto con la entrañable Suite de Bienvenido Mr. Marshall de Jesús García-Leoz y las Coplillas de las divisas de Juan Solano, en el arreglo de Joaquín Anaya. Como cierre, la intensidad y la sutileza de Alberto Iglesias resonarán en la Suite para violín y orquesta de La piel que habito.

Este programa, que rinde homenaje a la riqueza y diversidad del cine español, podrá disfrutarse también el viernes 14 de noviembre a las 20.00 horas en el Gran Teatro Falla de Cádiz, como parte de la programación del Festival de Música Española de Cádiz y dentro de la gira Andalucía Sinfónica, con la que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla continúa llevando su música a distintos escenarios de la comunidad andaluza.

Las entradas se pueden adquirir en este enlace de 30 a 45 euros.