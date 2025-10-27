Los cien años de Manuel Ferrand, el escritor que ensanchó inauguró la mirada a la periferia de Sevilla

Sevilla hace justicia y rinde homenaje a uno de sus escritores más singulares y versátiles: Manuel Ferrand, único sevillano galardonado con el Premio Planeta (1968, por Con la noche a cuestas). Con motivo del centenario de su nacimiento, la Feria del Libro de Sevilla acogerá este lunes en el Espacio Fundación Unicaja (19.45h) un acto en recuerdo de su legado literario y periodístico, en el que participarán el periodista Ignacio Camacho y la poeta Carmen Camacho, que conversarán sobre la figura de un autor que supo ensanchar los límites de la mirada sobre Sevilla y su entorno.

Ferrand (Sevilla, 1925–1985) fue periodista, novelista, dibujante y profesor de Bellas Artes. Su firma se convirtió, durante los años 60 y 70, en una presencia constante en la prensa andaluza, y su literatura, marcada por una imaginación desbordante y una mirada alérgica a los tópicos, lo situó como un precursor de la Sevilla moderna, esa que empezaba a asomarse más allá de los clichés y el tipismo.

"La figura de Ferrand es plena: periodista, profesor en Bellas Artes, magnífico dibujante, ensayista, articulista y un novelista con registros excepcionales", explica Carmen Camacho. "Destacaría su capacidad para la curiosidad y el asombro en lo cotidiano, su imaginación y su fina sensibilidad. Después de leerlo una comprende que se trataba de un erudito que conocía las cosas no solo a través de los libros sino sobre todo a través de la vivencia". Para la escritora, ferrandista confesa, fue un autor que "ensanchó las posibilidades literarias y periodísticas de su momento" y que, en sus novelas, "inaugura el relato posmoderno de Sevilla, una ciudad presente, deslindada del tipismo".

El escritor que miró donde nadie miraba

Esa Sevilla que Ferrand dibujó -a veces literalmente, porque también ilustraba- se alejaba del azahar y la nostalgia, y se internaba en los barrios nuevos, los de los obreros que construían la ciudad que estaba por venir. En Con la noche a cuestas, la novela que le valió el Planeta, Ferrand hace hablar a los márgenes: la historia la cuentan Tirso, un guarda de obra, y Castro, un sereno, hombres que observan el cambio desde la noche. "Lo que me fascina de Con la noche a cuestas es desde dónde se cuenta un barrio y una sociedad emergente: desde sus márgenes", dice Camacho.

Ese desplazamiento del foco, del centro a la periferia, es lo que la escritora considera su gran aportación. "Ferrand solidificó un nuevo relato de una Sevilla que emergía en barrios como Los Remedios, con rémoras de lo viejo. Hasta el momento, la construcción literaria de Sevilla se había hecho con otros materiales, ante todo líricos. Hoy, a través de novelas, series o películas, asistimos a un relato más abierto y periférico de la ciudad y sus alrededores. Antes, antes de antes, existió Manuel Ferrand".

El olvido de los pioneros

Pese a la fuerza de su obra, su nombre no suena hoy con el vigor y concurrencia que merecería. Camacho lo lamenta: "Resulta asombroso que la figura y la obra de Ferrand no tenga actualmente la consideración que se merece. También sucedió con otros coetáneos como Álvaro Cunqueiro, o con sevillanos de referencia como Chaves Nogales o Amalia Domingo Soler: han tardado en vindicarse".

¿A qué se debe ese olvido? La autora apunta varias razones: "Quizá pesara su militancia ciudadana antes que política; no su equidistancia -pues sabía ser tan crítico como elegante- sino su postura, insisto, ciudadana, y su adscripción al matiz. Puede que también haya influido, en una época sin internet, ser lo que antes llamaban un escritor de provincias, un sevillanista antitópico".

Manuel Ferrand / El Correo

Ferrand fue, efectivamente, un escritor que miró desde el sur sin complejo, con una modernidad que lo emparenta con los narradores europeos de su tiempo. Su obra más popular, Con la noche a cuestas, comparte esa mirada del realismo social que se abría a lo simbólico y al humor. Pero su producción va más allá: títulos como Quebranto y ventura del caballero Gaiferos, La forastera o Los últimos días del paraíso revelan a un autor que experimentó con registros, tonos y tiempos narrativos con libertad y audacia.

Camacho recomienda precisamente Gaiferos como contrapunto: "Por su humor, su imaginación, su potencia lingüística. Por lo distinta que es a Con la noche a cuestas”. Entre ambas novelas, dice, se traza la amplitud de su universo creativo.

Redescubrirlo

El homenaje de este lunes en la Feria del Libro pretende precisamente eso: volver a mirar hacia Ferrand, releerlo, situarlo donde merece. Ignacio Camacho, que fue discípulo suyo en el ABC de Sevilla, recordará su magisterio periodístico; Carmen Camacho reivindicará su voz literaria y su sensibilidad de artista total. El encuentro servirá para celebrar no solo su centenario, sino la vigencia de su mirada. En tiempos de relatos fragmentados y ciudades convertidas en decorados, la obra de Manuel Ferrand devuelve a Sevilla su espesor humano, su ironía y su verdad. Porque, como dijo él mismo en una entrevista de 1970, "la ciudad no se inventa: se escucha". Y nadie la escuchó con más atención que él.