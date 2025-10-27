Marilyn Manson es la nueva confirmación de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Marilyn Manson anuncia su regreso a los escenarios y confirma que actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest. El artita tendrá dos citas en España dentro de su esperada gira mundial, One Assassination Under God Tour, que hará parada en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 6 de julio. El concierto es el primero del artista en la capital andaluza.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Marilyn Manson es uno de los nombres más influyentes y provocadores de la música contemporánea. Artista camaleónico, ha sabido reinventarse sin perder su sello personal, conjugando oscuridad, teatralidad y contundencia sonora. Sus directos, cargados de una fuerza escénica inconfundible, se han convertido en experiencias de culto para sus seguidores en todo el mundo.

El autor de himnos como The Beautiful People, mOBSCENE o This Is the New Shit regresará a los escenarios con un nuevo repertorio en el que combinará sus grandes clásicos con las canciones de su último trabajo, One Assassination Under God – Chapter 1, su duodécimo disco de estudio, publicado a finales de 2024 y disponible en todas las plataformas digitales.

Entradas a la venta desde el viernes 31 de octubre a las 10 horas en www.iconicafest.com.

El esperado concierto de Manson, en el marco monumental de la Plaza de España, promete ser una de las citas más impactantes del verano sevillano, sumando una nueva estrella al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que continúa consolidándose como una de las grandes experiencias musicales del calendario cultural europeo.