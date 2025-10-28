La Feria del Libro suspende las actividades de este miércoles por las alertas de lluvia y viento

Ante la notificación recibida por el Cecop (el centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla), con motivo de la alertas amarilla y naranja de lluvia y viento, previstas para mañana miércoles día 29, la Feria del Libro afrontará un parón durante todo el día suspendiendo todas las actividades previstas.

El cierre de los Jardines de Murillo, "nos emplaza al jueves día 30 en que está previsto se retomen las actividades con normalidad, tan pronto se abran de nuevo los Jardines", según informa en un comunicado la Feria del Libro, que este año estrena dirección con el periodsta y escritor Antonio Agredano.

