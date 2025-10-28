Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria del Libro suspende las actividades de este miércoles por las alertas de lluvia y viento

La dirección de la cita cultural, que se está desarrollando en los Jardines de Murillo, emplaza al público al próximo jueves 30

Una de las actividades celebradas en la Feria del Libro de Sevilla, en una de las carpas de los Jardines de Murillo.

Patricia Godino

Sevilla

Ante la notificación recibida por el Cecop (el centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla), con motivo de la alertas amarilla y naranja de lluvia y viento, previstas para mañana miércoles día 29, la Feria del Libro afrontará un parón durante todo el día suspendiendo todas las actividades previstas.

El cierre de los Jardines de Murillo, "nos emplaza al jueves día 30 en que está previsto se retomen las actividades con normalidad, tan pronto se abran de nuevo los Jardines", según informa en un comunicado la Feria del Libro, que este año estrena dirección con el periodsta y escritor Antonio Agredano.

(Noticia en ampliación)

La Feria del Libro suspende las actividades de este miércoles por las alertas de lluvia y viento

