La Feria del Libro suspende las actividades de este miércoles por las alertas de lluvia y viento
La dirección de la cita cultural, que se está desarrollando en los Jardines de Murillo, emplaza al público al próximo jueves 30
Ante la notificación recibida por el Cecop (el centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla), con motivo de la alertas amarilla y naranja de lluvia y viento, previstas para mañana miércoles día 29, la Feria del Libro afrontará un parón durante todo el día suspendiendo todas las actividades previstas.
El cierre de los Jardines de Murillo, "nos emplaza al jueves día 30 en que está previsto se retomen las actividades con normalidad, tan pronto se abran de nuevo los Jardines", según informa en un comunicado la Feria del Libro, que este año estrena dirección con el periodsta y escritor Antonio Agredano.
(Noticia en ampliación)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 27 de octubre de 2025
- Nuevo récord para Persán: el gigante sevillano llega a los mil millones en ventas
- Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
- La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
- Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
- Cinco exposiciones gratis para visitar este fin de semana en Sevilla