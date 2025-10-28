El Festival de Cine de Sevilla abre su taquilla desde 3,50 euros

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha puesto este martes a la venta las entradas y abonos para su XXII edición, que dará comienzo el próximo 4 de noviembre, con entradas individuales a 3,50 euros para todas las proyecciones. El certamen, uno de los eventos culturales más destacados de Andalucía, vuelve a acercar el mejor cine europeo al público con precios accesibles y una amplia oferta de proyecciones repartidas por toda la ciudad.

En un comunicado, el Festival ha informado de que desde hoy estarán abiertas las taquillas físicas del evento en Nervión Plaza y Odeón Plaza de Armas, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Durante el festival (del 7 al 15 de noviembre) abrirán ininterrumpidamente de 9 a 22.00 horas.

Por su parte, en los cines Cartuja Center CITE, Teatro Alameda, Teatro Cervantes y Avenida 5 Cines, las taquillas estarán abiertas una hora antes de cada proyección.

Entradas y abonos del Festival

Excepto en las galas y eventos especiales, en las que el precio será de seis euros (no hay disponibilidad de entradas para la gala de inauguración y no existe gala de clausura), las entradas individuales y generales tienen un coste de 3,50 euros.

El precio de los abonos individuales se ha fijado en 22 euros y darán acceso a ocho películas individuales (se puede emplear una entrada por sesión), y los abonos dúo se venden a 28 euros y constan de cinco entradas dobles o 10 individuales.

En cuanto al abono sénior, está destinado a personas mayores de 60 años. Tiene un precio de 20 euros y equivale a cinco entradas dobles o 10 individuales, que pueden ser utilizadas por una persona o de manera compartida.

Por último, los menores de 26 años pueden beneficiarse de un precio especial, ya que el abono joven cuesta 20 euros y da acceso a 10 entradas individuales que pueden usarse una por sesión.