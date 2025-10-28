Cine
Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Goya en Barcelona
Redacción
El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini será los presentadores de la gala de los Goya que se celebrarán en 2026 en Barcelona. Así lo ha anunciado esta mañana la Academia de Cine en Madrid. Los Premios Goya 2026 se celebrarán en el Auditori del Fòrum de Barcelona el próximo 28 de febrero. Será la 40 edición de los premios del cine español, y la gala será un mes después de los Gaudí, los premios de la Acadèmia del Cinema.
Barcelona acogerá la gran gala del cine español más de 25 años después de la última vez, cuando en el 2000 la Academia apostó por celebrar los Goya fuera de Madrid, algo que entonces no había ocurrido y que en los últimos años se ha consolidado: han pasado ya por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025). La selección de la capital catalana es, según la consellera de Cultura Sonia Hernández, "un reconocimiento indudable de la fuerza, el talento y el dinamismo imparable de nuestro cine". Un dinamismo que se sustenta en los números de récord de la temporada anterior, "un momento sensacional", cuando las películas catalanas seducieron a 730.000 espectadores con filmes multipremiados como 'El 47' y 'Casa en flames' y que ahora continúa con la flamante preselección de tres producciones catalanas -'Sirat', 'Romería' y 'Sorda'- para iniciar la carrera hacia los Oscar.
- El SEPE paga 600 euros a quienes completen cursos gratuitos en 2025: requisitos y cómo solicitarlos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 27 de octubre de 2025
- Nuevo récord para Persán: el gigante sevillano llega a los mil millones en ventas
- Semana pasada por agua en Andalucía: Aemet detalla los días y horas de lluvia en Sevilla
- La guerra de cifras en la crisis del cribado de cáncer de mama: 'Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
- Ambiente suave en una semana pasada por agua en casi toda España
- Cinco exposiciones gratis para visitar este fin de semana en Sevilla