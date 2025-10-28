La Sinfónica encara la temporada con optimismo: tiene ya 1.300 abonados y cerró el curso con un 57% más de público

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha encarado este primer tramo de la temporada lírica con buenas sensaciones, tanto por la lectura de los datos del curso 2024/25 como por las expectativas para los meses venideros. En un comunicado, la ROSS informa que "ha cerrado con éxito su campaña de venta y renovación abonos para la temporada 2025/2026, alcanzando un total de 1.300 abonados, lo que supone un incremento del 17% respecto a la pasada temporada".

Este crecimiento consolida "la tendencia ascendente en la fidelización del público y refleja la positiva acogida de la programación artística que la Orquesta viene desarrollando en los últimos años", bajo la gerencia artística de Jordi Tort desde la primavera de 2024 y con el maestro Lucas Macías al frente de la dirección musical desde esta temporaada.

Para el equipo de la ROSS, un "ejemplo" de esta buena andadura son "los excelentes resultados cosechados durante la pasada temporada 2024/2025, en la que la ROSS registró un 57% más de espectadores en sus actividades -con 105.227 asistentes frente a los 66.949 de la temporada 2023/2024-, consolidando así su papel como una de las principales instituciones culturales de Andalucía y España. Esta cifra incluye las actuaciones de la orquesta en la temporada de opera y danza del Teatro de la Maestranza que fueron un total de 53.629 espectadores en 2024/2025 y de 41.196 en la temporada 2023/2024.

Más abonados, consolidación del proyecto artístico

Respecto al crecimiento de abonados, uno de los indicadores de la fidelización del público y del respaldo de los espectadores a las propuestas artísticas, la ROSS informa que "en apenas dos años, la ROSS ha logrado un aumento acumulado del 40% en el número de abonos, pasando de 923 a 1.300. "Este avance refleja la consolidación del proyecto artístico y la recuperación de la confianza del público sevillano tras un periodo de menor asistencia tras la pandemia del Covid", según el comunicado de la institución. "El incremento de abonados refleja la confianza del público en la institución cultural motivada, entre otras cosas, por la excelente calidad artística de la orquesta, las campañas de captación de nuevos públicos, el diseño de nuevos ciclos puestos en marcha y las mejoras en la experiencia de los abonados".

Presencia digital, la herramienta para llegar más lejos

Además, la Sinfónica ha experimentado también un notable impulso en la presencia digital de su actividad artística, con una presencia total en sus diferentes plataformas de redes sociales que asciende a más de 32.000 seguidores. Destaca especialmente el canal de YouTube de la Ross, donde el número de visualizaciones aumentó en un 41,64%, pasando de 36.500 a 51.700, reflejando un mayor alcance y proyección del contenido. "Este éxito se debe en gran medida a la publicación en alta definición de las grabaciones audiovisuales de casi todas las obras interpretadas en el ciclo Sinfónico". Además, la temporada pasada la orquesta inició también un nuevo soporte de comunicación creando el Podcast de la ROSS, "con el que la institución cada semana trata de divulgar de forma sencilla información del repertorio de sus conciertos de forma previa para acercar la música clásica y sinfónica a toda la población".