El Ayuntamiento adjudica el contrato para la fabricación del montacargas del Lope de Vega a 11 meses de la Bienal

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado por la vía de urgencia el contrato del suministro y montaje del montacargas del Teatro Lope de Vega, una de los elementos clave en cualquier espacio escénico y una de esas infraestructuras que el equipo de José Luis Sanz, a su llegada al gobierno municipal, detectó como de urgente renovación. Fue el estado del montacargas, así como otras zonas del teatro (el telón cortafuegos), lo que motivó el cierre del espacio en septiembre de 2023. Más de dos años después, el emblemático espacio levantado para la exposición del 29 sigue cerrado y las obras de renovacion integral van lentas y a trompicones.

Uno de esos contratos que ha sufrido varios reveses ha sido el del elevador o montacargas del teatro, cuyo primer concurso se lanzó en marzo de 2025. Ahora, siete meses después el Consistorio ha adjudicado a la empresa Industrias Maquiescenic S.L. el contrato para el montacargas por valor de 177.958,33 euros (con IVA), según el expediente de adjudicación consultado por El Correo de Andalucía, que tiene fecha de 23 de octubre. El plazo de ejecución es de seis meses a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

Así lo confirman fuentes municipales a este teatro: "el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Edificios Municipales, ha adjudicado por Resolución urgente el contrato de suministro e instalación de un elevador de escena en el Teatro Lope de Vega a la empresa Industrias Maquiescenic S.L. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato se llevará a cabo en un plazo máximo de cinco días a partir del siguiente a aquel en que la empresa reciba el requerimiento correspondiente, siempre que no se interponga recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (Tarcas) que implique la suspensión del procedimiento".

A estas alturas del año, que se cumplan los plazos para este contrato es un asunto de extrema relevancia, puesto que el compromiso del alcalde es el de tener el Lope de Vega abierto para la próxima Bienal de Flamenco. En condiciones normales, la gran cita con el arte jondo debería estar inaugurándose la primera semana de septiembre o unos cuantos días más tarde como mucho, es decir, quedan once meses para levantar el telón del festival que dirige Luis Ybarra. El calendario de espectáculos de la Bienal se trabaja con mucho tiempo de antelación para hacer cuadrar la agenda de los artistas para sus actuaciones en Sevilla con el resto de compromisos que tiene en otros certámenes y teatros.

Un contrato a trompicones

En privado, profesionales del ICAS (Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla), un ente cuya remodelación integral parece aplazada sine die, trasladan que es complicado que se llegue a tiempo, aunque no es del todo imposible. Todo dependerá de que este contrato no sufrá un nuevo revés como los que ha encadenado hasta ahora.

Como adelantó este periódico, no es la primera vez que se trata de sacar adelante este concurso: tras la presión del propio sector y una vez ya habilitado el presupuesto municipal, el Ayuntamiento logró mover la pesada maquinaria administrativa para publicar en la plataforma el pliego de contratación con las condiciones técnicas para el suministro e instalación de este elemento escénico. En ese primer intento, la licitación quedó desierta. Era marzo.

El segundo intento fue el pasado 14 de abril. El plazo de ofertas finalizó el 5 de mayo y días más tarde la Mesa de Contratación resolvió a favor de Atlántico 18, que presentó la oferta más económica, 139.230 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses (dos meses menos de lo que planteaba la licitación). La reducción de plazos es un aspecto a valorar dentro de los criterios del contrato. Sin embargo, una vez adjudicado el contrato a Atlántico 18, la empresa ha alegado un cambio en la solvencia técnica que aportaba un tercero, una modificación que vulnera la ley de contratos, de modo que el Ayuntamiento ha decidido volver a la fase de adjudicación.

La empresa adjudicataria es, finalmente, la que qedó segunda empresa según el criterio de baremación de la mesa el pasado mes de mayo. Esa empresa es Industrias Maquiescenic S.L., con sedes en Tomelloso, especializada, como se figura en su página web, "en el diseño, fabricación e instalación de equipamientos escénicos en teatros, auditorios, palacios de congresos y espacios escénicos y culturales en general".

Casi en paralelo, el Ayuntamiento adjudicó el pasado junio el contrato para la construcción del nuevo telón cortafuegos, que de momento, sigue su curso, así como otros contratos relativos a carpintería o sonorización del espacio.