Verónica Sánchez, Premio a la Trayectoria Profesional de Canal Sur en el Festival de Cine de Sevilla

La actriz sevillana Verónica Sánchez será reconocida con el Premio a la Trayectoria Profesional otorgado por Canal Sur Radio y Televisión durante el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, un galardón que celebra su destacada carrera en cine, teatro y televisión. Este homenaje, enmarcado en la colaboración entre el certamen y la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), subraya la relevancia de la intérprete en la industria audiovisual andaluza y nacional.

Será en una gala que se celebrará en el Cartuja Center Cite a las 20:00 horas, y a la que seguirá la proyección, como parte de Panorama Andaluz, de 'La Tierra de Amira', de Roberto Jiménez, pase en estreno absoluto en este evento, tal y como este año señala el convenio que relaciona al festival con la televisión pública de Andalucía, ha informado en un comunicado.

Convenio entre RTVA y el Festival de Cine de Sevilla

Así se ha anunciado esta mañana en un acto desarrollado en el Ayuntamiento de Sevilla en el que han participado la delegada de Turismo y Cultura y vicepresidenta del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), Angie Moreno, y el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, quienes han reeditado el convenio de colaboración para la promoción y difusión de la 22 edición del Festival de Sevilla, que tendrá lugar del 7 al 15 de noviembre.

Reconocimiento a una carrera consolidada

Canal Sur reconoce la importante carrera cinematográfica de la actriz sevillana, en cine, teatro y televisión, conocida por sus interpretaciones en las series de televisión 'Los Serrano', 'Sin identidad', 'El embarcadero' y 'Sky Rojo'.

En cine ha trabajado en una decena de películas con papeles destacados por los que ha recibido tres nominaciones en los Premios Goya por sus interpretaciones en 'Al sur de Granada' (2003), 'Camarón' (2005) y 'Gordos' (2009). Directores de la talla de Fernando Colomo, Chus Gutiérrez, Jaime Chávarri, Emilio Martínez Lázaro o Daniel Arévalo han contado con ella para protagonizar sus obras.

Sus últimas apariciones, encabezando el reparto en las series 'Ángela' y 'La Favorita 1922', la convierten en una de las actrices de series más populares y consolidadas a nivel nacional en ese formato televisivo.

A su talento interpretativo se unen “la elegancia natural y la versatilidad en un momento de plena madurez”, que ya cuenta con una trayectoria rica donde suma personajes inolvidables en películas y series.