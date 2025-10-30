Agua a borbotones junto a los murillos de la Caridad en el Bellas Artes: ¿qué plan de seguridad tiene el museo?

La lluvia que desató el caos en Sevilla este miércoles, con una tromba de 115 litros por metro cuadrado sin aviso rojo, también puso a prueba los cimientos del Museo de Bellas Artes. En la sala de exposiciones temporales, donde cuelgan los murillos del Hospital de la Caridad -un conjunto excepcional cedido temporalmente por la institución sevillana-, el agua comenzó a salir a borbotones por una arqueta del suelo.

La imagen, captada en vídeo por un visitante y difundido de manera viral en redes sociales, muestra cómo el agua brota a centímetros del imponente óleo Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, de 1672. Justo despues de iniciarse este incidente alguien colocó esa silla para minimizar el posible impacto del agua y se procedió al museo. La razón de este desbordamiento parece estar en el emisario puerto de Emasesa, desbordado en una jornada como la de este miércoles en la que una lámina de agua de varios centímetros corrió en paralelo al propio museo por la calle Alfonso XII.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de quien depende la gestión diaria de este museo de titularidad estatal, confirmó posteriormente el incidente: “A causa de las fuertes lluvias, se produjo el colapso de una arqueta situada en el subsuelo de la sala de temporales del Museo. Ninguna obra de arte se ha visto afectada, tal como comprobaron in situ el equipo de conservadores. El Museo cerró sus puertas por la tarde ante las sucesivas interrupciones de luz”.

¿Cómo actuó el Museo?

La respuesta fue rápida y, según la versión oficial, eficaz ante esta emergencia. Se evacuó la sala y todo el museo en general quedó cerrado por la tarde.

Pero el episodio deja al descubierto una pregunta mayor: ¿está preparado este edificio ante episodios extremos como éste?, ¿qué plan de seguridad tiene?

El Museo de Bellas Artes ocupa el antiguo convento de la Merced Calzada, un conjunto del siglo XVII adaptado a funciones museísticas en el XIX. Sus muros, patios y sótanos no fueron concebidos para resistir lluvias torrenciales ni para albergar complejos sistemas eléctricos o de drenaje modernos, aunque la limpieza de las arquetas se hace de manera regular. La ciudad se sumió en el caos y el reflejo en el museo dejó una estampa que, aunque fue atajada de inmediato, es preocupante.

En 2022, el Louvre, en la picota por los recortes en seguridad tras el robo a la luz del día de una serie de objetos por valor de 88 millones de euros, reforzó sus protocolos tras las inundaciones del Sena; el Museo del Prado ha actualizado sus planes de emergencia. Y en Andalucía, donde la mayoría de museos de titularidad estatal y gestión autonómica suelen ocupar conventos o palacios antiguos, la adaptación avanza más lentamente y casi siempre es una asignatura pendiente.

Un plan de autoprotección que se revisa cada tres años

Que el Bellas Artes cerrara sus puertas por precaución fue una medida acertada, pero el incidente abre un debate sobre la planificación por parte de quienes gestionan su día a día, en condiciones normales, pero sobre todo, en los días en que se ponen a prueba las costuras: ¿existen auditorías públicas de mantenimiento? ¿se actualizan los protocolos frente a episodios meteorológicos extremos? ¿qué margen presupuestario se destina realmente a la conservación preventiva frente a las exposiciones temporales que atraen visitantes?

La respuesta oficial desde Cultura de la Junta es que "todos los museos y conjuntos de Andalucía cuentan con su Plan de Autoprotección, tal como obliga la Ley. Consisten básicamente en una descripción de los espacios en términos de seguridad y evacuacion (aforo, puertas de salida, resistencia al fuego de elementos constructivos, recorridos de evacuación, sistemas de seguridad...), un análisis de riesgos (incendio, terremoto, inundación….) y la definición de unas medidas de prevención (antes) y actuación en caso de emergencia (durante)". Estos planes se revisan cada tres años. En concreto, en este tipo de planes "se incluyen consignas muy concretas sobre cómo actuar ante un siniestro, cómo evacuar a las personas (incluyendo la infancia, personas con discapacidad…) y el protocolo de aviso a los servicios de emergencia" y exige un "análisis periódico de los riesgos e inventario y evaluación de la medidas de autoprotección·.

En esta ocasión, las obras de Murillo no se mojaron y fueron supervisadas de inmediato por el equipo de conservadores, eso insisten desde las fuentes oficiales. Pero, ¿y si no hubiera sido así?