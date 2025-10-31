Agenda de Halloween en Andalucía: terror, tradiciones y mucha diversión

Andalucía se prepara para vivir un fin de semana terroríficamente festivo con la celebración de Halloween este viernes 31 de octubre y del Día de Todos los Santos el sábado 1 de noviembre. Más de un centenar de actividades llenarán calles, plazas y museos de miedo, cultura y diversión para todas las edades.

Almería: la ciudad se viste de negro

La Noche en Negro regresa con más de 30 actividades en diez puntos distintos. Habrá pasajes del terror, conciertos, talleres infantiles como quidditch de calabazas, concursos de disfraces y un tributo a Héroes del Silencio.

Los museos del centro abrirán gratis con cine de terror y performances, y los barrios como El Zapillo y El Alquián ofrecerán pasacalles, talleres y scape rooms.

Cádiz: el Circo del Horror y monstruos clásicos

El Museo del Títere acoge el Circo del Horror, un pasaje terrorífico abierto hasta el sábado, mientras sus personajes desfilarán por las calles del casco antiguo.

En San Fernando, Drácula, Frankenstein y la momia reviven en un Museo Viviente de los Monstruos y espectáculos con la Plaza del Rey como epicentro.

Córdoba: entre la cultura funeraria y el misterio

Las III Jornadas de Cultura Funeraria invitan a reflexionar sobre la muerte con rutas por el Cementerio de la Salud, conferencias y música sacra.

Además, Cecosam organiza el itinerario La ciudad de los recuerdos y rutas de Córdoba misteriosa.

El evento Mundamortis, en Monturque, celebra su 17ª edición con actividades sobre patrimonio funerario, visitas guiadas y gastronomía local.

Y para los amantes del miedo, Rutas Misteriosas propone Retro Halloween, una experiencia por las calles cordobesas basada en historias reales de terror.

Granada: marimantas, castañas y pasajes del terror

Las marimantas regresan a Íllora en una noche de castañas asadas, cuentos y farolillos de melón.

En Huétor Tájar habrá un gran pasaje del terror con 40 voluntarios, y en Otura la tradicional Fiesta de las Castañas.

Guadix y Alhendín suman scape rooms, laberintos del terror y talleres para niños.

Huelva: zombis y adrenalina

En Gibraleón, la medianoche traerá una gincana zombi que mezcla deporte y suspense, mientras los equipos compiten por sobrevivir a la invasión.

Jaén: música y juegos de miedo

La MonaFest celebra su primera edición de Halloween en Ifeja, con artistas como Morad, Pepe y Vizio o JP Fernández ante más de 10.000 jóvenes.

En Andújar, el Palacio de Don Gome se transforma en El Sótano de las Ánimas, una scape room y noche de juegos de rol y terror.

Málaga: una ciudad tomada por el miedo

Halloween se extiende por todos los distritos con actividades gratuitas: concursos de disfraces, talleres, pasajes del terror y animación vecinal.

Destacan Terror en el Este, Circo del Miedo en Bailén-Miraflores y La Noche de las Brujas en Cruz de Humilladero.

El Poloween Horror Fest combina cine, videojuegos y literatura en el Polo Digital, y municipios como Rincón de la Victoria, Benalmádena, Vélez-Málaga o Torremolinos ofrecerán desde scape rooms hasta apocalipsis zombis.

Sevilla: literatura de terror y farolillos sin calabazas

La Feria del Libro de Sevilla estrena un festival de literatura de terror con talleres, charlas y una ruta de fantasmas y leyendas.

En El Castillo de las Guardas, vuelve el tradicional Pasaje del Terror, mientras que Cañada Rosal ilumina sus calles con farolillos de melón, una tradición recuperada que sustituye las calabazas por creatividad local.