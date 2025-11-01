José Antonio Marina, Milena Busquets y Rodrigo Cortés serán los encargados de despedir la Feria del Libro de Sevilla

La Feria del Libro de Sevilla pone punto y final a su edición de 2025 este domingo. Un año más, pese a las cancelaciones debidas al mal tiempo, los Jardines de Murillo se han llenado de historias y visitas que han puesto en alza la literatura en la capital hispalense. Para la última jornada de esta edición, el ciclo Hispalit se erige como el eje central, con citas destacadas como la del filósofo José Antonio Marina y el periodista Paco Reyero, quienes compartirán un diálogo sobre pensamiento, cultura y comunicación contemporánea

Posteriormente, será la hora de una de las voces más esperadas de esta edición, la escritora Milena Busquets, quien presentará su última novela La dulce existencia en conversación con el periodista y director de la Feria del Libro, Antonio Agredano.

La mañana arrancará con los talleres familiares de ilustración Animatopeyas, impartidos por María Pascual de la Torre en el Espacio Érase, seguidos por la narración oral de Légolas, colectivo escénico, con Los cuentos de María Sarmiento en el Espacio Fundación Unicaja. A la misma hora, el escritor y cineasta Rodrigo Cortés presentará La piedra blanda en el Espacio Felise, acompañado por Rocío Rojas-Marcos, mientras que el II Premio Literario Educación reconocerá la creatividad de los más jóvenes en el Escenario principal.

El escritor y cineasta, Rodrigo Cortés / Valentí Enrich / SPO

Uno de los momentos más especiales de la jornada será el paseo literario de Inma Aguilera, que partirá del Espacio Felise a las 11:30 horas y recorrerá el entorno del Alcázar y el Barrio de Santa Cruz. La autora de La dama de la Cartuja y La pintora de la luz guiará a los asistentes por los lugares que inspiraron sus novelas, en un recorrido que une historia, patrimonio y literatura bajo el cielo sevillano.

La programación continuará con el divertido Palabrerío ibérico de Álex O’Dogherty, presentado por José Guerrero El Yuyu, un homenaje a las palabras y expresiones populares que nos definen; el Cuenteatro del cuento El banquete fabuloso de José Morales en el Espacio UNIA; y la presentación de Nado lento, de Celia Castro Castells, en el Espacio Fundación Unicaja.

Por la tarde, el Espacio Felise acogerá La Semana Santa de Manuel Albarrán, con Emilio J. Balbuena y Enrique Guevara, un recorrido visual por la memoria cofrade de la Sevilla de hace ocho décadas. En el Espacio Fundación Unicaja, Juan Ignacio Guijarro y José de María Romero revisitarán El gran Gatsby desde la perspectiva de la literatura universal.

La jornada se completará con el encuentro Días de sol y piedra, con Pepe Pérez-Muelas y Eduardo Jordá, en el Espacio Fundación Unicaja, y la presentación de Reconquista a través de sus santos, del escritor sevillano y colaborador de El Correo de Andalucía, Antonio Puente Mayor, en el Espacio UNIA, una obra que redescubre la historia espiritual y cultural de la península ibérica.

Por su parte, la agenda de firmas reunirá a Virginia Fernández, Martín del Alcor, Carmen Mateo, Yolanda Navas, Jesús López Berzosa, Inma Aguilera, Antonio Puente Mayor y Ainhoa Santos Goicoechea, entre otros, reafirmando los Jardines de Murillo como el gran punto de encuentro entre autores y lectores. Con esta jornada dominical, desde la organización de la FELISE 2025 aseguran que "se despide consolidando su compromiso con la lectura, la cultura y el diálogo, dejando en Sevilla la huella viva de una edición donde los libros han vuelto a ser los verdaderos protagonistas de la ciudad".