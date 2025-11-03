Cómo comprar las entradas para el concierto de Sting en Sevilla
Informamos igualmente de la venta de entradas para los conciertos en Chiclana (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Granada dentro de su gira mundial 'Sting 3.0'
El músico británico Sting visita Andalucía en 2026 y dará cuatro conciertos en la comunidad: Chiclana (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Granada y Sevilla, dentro de su gira mundial 'Sting 3.0'.
El veterano cantante y músico, ganador de diecisiete premios Grammy, actuará acompañado por el guitarrista y colaborador habitual de Sting Dominic Miller y el baterista Chris Maas. Los conciertos llegarán con un repertorio que incluirá algunos de sus temas "más electrizantes" y "rarezas de su atemporal discografía", afirman los promotores de la gira.
Dónde serán los conciertos
El periplo de Sting por Andalucía comenzará el domingo 12 de julio en el Concert Music Festival de Granada, continuará el día siguiente lunes en el festival Marenostrum de Fuengirola y se completará el miércoles 15 de julio en Músicas de la Alhambra, en Granada, y, el sábado 18 de julio, con la clausura del Icónica Santa Lucía Sevilla Fest 2026, en la capital hispalense.
Cómo comprar las entradas
La gira mundial 'Sting 3.0' ha agotado entradas rápidamente en varias ciudades y ha recibido excelentes críticas, en varios medios especializados de Estados Unidos, que han destacado tanto las peculiaridades de su voz como que sigue siendo uno de los grandes bajistas de la historia del rock.
Las entradas apara los cuatro conciertos en Andalucía se pueden adquirir en los siguientes enlaces:
- Chiclana, domingo 12 de julio de 2026: Enlace en TicketMaster.
- Fuengirola, lunes 13 de julio de 2026: Enlace en Marenostrum Fuengirola.
- Granada, miércoles 15 de julio de 2026: Enlace en Ticketmaster.
- Sevilla capital, sábado 18 de julio de 2026: Salen a la venta general este este miércoles 5 de noviembre a las 10 horas en IconicaFest. Aunque hay una Preventa para el Fan Club el 4 de noviembre a las 10.00 a.m.
Las actuaciones de Sting en Andalucía supondrán la llegada a España del artista en su gira mundial, producida por The Cherrytree Music Company y Live Nation
