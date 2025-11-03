Nueva edición del Congreso Chaves Nogales de periodismo cultural en La Rinconada: fechas y ponentes

Nueva edición del Congreso Nacional de Periodismo Cultural Homenaje a Chaves Nogales en La Rinconada que en su segunda edición se erige ya como un encuentro de referencia en el ámbito de la comunicación cultural en España. "Este espacio nace con el objetivo de reivindicar el periodismo de calidad, la ética profesional y la mirada crítica sobre la cultura contemporánea, en homenaje a la figura del periodista sevillano" autor de A sangre y fuego, según se lee en la nota informativa del encuentro.

Durante dos jornadas, el próximo 6 y 7 de noviembre, "La Rinconada se convertirá en un laboratorio de ideas y debates sobre los nuevos retos del periodismo cultural, la irrupción tecnológica, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la responsabilidad informativa en el siglo XXI".

El congreso se estructura en torno a varios espacios diferenciados, diseñados para favorecer el debate, la participación y la convivencia profesional y académica en el que participarán periodistas y ensayistas de proyección nacional, como Basilio Baltasar, encargado de la ponencia inaugural de esta cita. El escritor, editor y periodista, fundador de la revista literaria Bitzoc y ex director editorial de Seix Barral, intervendrá el jueves 6 a las 17.00.

A continuación de la lección inaugural Carlos del Amor y Basilio Baltasar (a las 17.30) expondrán sus puntos de vista en la mesa El estado de la cuestión. Hoja de ruta para el futuro: ¿Cómo contamos la cultura? , con la escritora y periodista Eva Díaz Pérez como moderadora. Sobre el periodismo cultural que se escucha el congreso propone a las 18.30 del viernes la mesa El ruido digital: aprender a distinguir las voces de los ecos, con Fernando Navarro y María Jesús Espinosa de los Monteros y Mercedes de Pablos de moderadora.

La actividad se retomará el viernes 6 a las 11.30h con Winston Manrique y Karina Sainz Borgo en la mesa Narrando distopías. Fake news: cómo luchar desde la cultura contra la batalla de la mentira con Amalia Bulnes de moderadora. Joaquín Pérez Azaústre y David Felipe Arranz toman el testigo con la mesa Periodismo cultural en nuevos soportes. La Inteligencia Artificial: ¿una oportunidad o una enemiga? con Manuel Pedraz de moderador.

La tarde pone el broche al congreso con las mesas España, siglo XXI. ¿Tiempo de información o tiempo para la propaganda? (17.30) con Antón Castro y Anna María Iglesias como ponentes y Marta Carrasco como moderadora; y La crisis democrática o el descrédito del periodismo (18.30) con Jesús Marchamalo y Guillermo Busutil y María Iglesias como moderadora. El periodista Jesús Vigorra será el encargado de clausurar, a las 19.30, esta segunda edición del Congreso, llamado a convertirse en una cita de referencia.

Además, se impartirán conferencias y talleres educativos en los institutos a cargo de algunos de los ponentes. De la misma forma, los alumnos se desplazarán a la Hacienda Santa Cruz para presenciar los encuentros. Uno de los aspectos más singulares de estas jornadas es la posibilidad que da a los participantes de la elaboración de un podcast sobre el tema del congreso que realizarán los estudiantes como trabajo de clase.