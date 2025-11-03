Música
Sting cerrará el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest 2026 con un concierto el 18 de julio
Las entradas para el concierto del veterano cantante británico se pondrán a la venta este miércoles
Sting va a ser el encargado de cerrar el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest 2026 con un concierto el 18 de julio en la Plaza de España de la capital andaluza. El británico enmarca esta cita dentro de su gira mundial Sting 3.0 en la que repasa sus éxitos junto a nuevos temas.
Según una nota de prensa enviada por la organización del festival, el cantante estará acompañado por el guitarrista habitual Dominic Miller y el baterista Chris Maas. Las entradas salen a la venta el 5 de noviembre y un día antes estarán disponibles para el fan club del artista, líder en los 80 de la banda The Police.
El ganador de 17 Premios Grammy cierra la agenda del festival que cuenta con los conciertos de Jamiroquai, 16 de julio, Pablo Alborán, 12 de junio, Aitana, 4 y 5 de junio, Isabel Pantoja junto a Il Divo, 27 de junio y Marilyn Manson el 6 de julio.
Icónica Santalucía Sevilla Fest, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en la web oficial del festival.
