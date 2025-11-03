El Teatro Central levanta el telón tras las obras y suma actividades de la Filmoteca y el Centro Andaluz de las letras

Tras meses de obras, con una inversión de la Consejería de Cultura, cercana a los 600.000 euros, el Teatro Central levanta el telón con la novedad de convertirse en sede también de actividades de la Filmoteca de Andalucía y del Centro Andaluz de las Letras. Así lo ha anunciado este lunes Patricia del Pozo, consejera de Cultura, tras la visita a las intalaciones del espacio escénico de La Cartuja, ampliamente renovadas y modernizadas. El objetivo de estas actuaciones ha sido el de "mejorar su accesibilidad, aumentar sus prestaciones e incrementar su eficiencia energética”, en palabras de la consejera, que ha subrayado que se ha cumplido el calendario de obras "para no interferir en la programación". Esta misma semana arranca la temporada con Andalucía·Flamenco, en el mes en el que se celebra el XV Aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Del Pozo ha anunciado que el teatro "va a incorporar la actividad de la Filmoteca de Andalucía en Sevilla, a partir del mes de diciembre, y parte de la programación del Centro Andaluz de las Letras, desde el próximo mes de enero". Una estrategia de consolidación, crecimiento y diversificación de la oferta cultural que “va a reforzar el posicionamiento del Teatro Central como centro cultural de las vanguardias, al tiempo que va a permitir una optimización de los recursos públicos”. “Con la inclusión de ciclos de cine de autor y de encuentros literarios el espacio se abre a nuevos públicos y lenguajes artísticos. Con ello, se consolida su identidad como centro cultural transversal, y se incrementa su visibilidad y alcance, en sintonía con modelos europeos y nacionales que han evolucionado hacia la multidisciplinariedad”, ha resaltado la consejera en su intervención.

Con esta decisión, la Junta se desliga del Cine Cervantes, cine histórico en el centro de Sevilla que en el último curso desde abrio de 2024 había servido de sede para las actividades de la Filmoteca.

Sala Manuel Llanes

Una de las novedades más significativas que se ha dado a conocer este lunes es que la sala B ha pasado a denominarse Sala Manuel Llanes, en homenaje a la trayectoria que ha venido desarrollando el director del Teatro Central en los últimos treinta años. "Su trabajo, su dedicación y su pasión por las artes escénicas ha convertido este teatro en un referente de la escena contemporánea española y en un punto de encuentro para creadores andaluces, nacionales e internacionales. Ello ha supuesto el mejor reconocimiento posible: el del público", ha destacado del Pozo.

Obras en la fachada, en la climatización y en la sala principal Las obras han estado dirigidas por el arquitecto Miguel Bretones y se han desarrollado en dos líneas de actuación. La intervención ha incluido la restauración y sustitución de las placas de piedra natural de la fachada, así como la impermeabilización y renovación del revestimiento en la cubierta para proteger los conductos de climatización. También se han rediseñado los accesos al recinto desde la calle José de Gálvez, además se han actualizado los sistemas de iluminación exterior y se han creado aseos adaptados en la zona de cafetería, mejorando así la comodidad y usabilidad para todos los públicos. En paralelo, se ha llevado a cabo la renovación integral del sistema de climatización, sustituyendo la instalación original de 1992 por un moderno equipo de alta eficiencia energética. Además, la sala A ha recuperado su modularidad gracias a la renovación completa del sistema de rodadura de sus gradas móviles, lo que devuelve al espacio su capacidad original para transformarse y adaptarse a distintos tipos de representaciones. Paralelamente, el Central ha iniciado el proceso de adquisición de nuevos equipamientos que configuran la cámara negra de ambas salas, garantizando su óptimo funcionamiento de cara al inicio de la nueva temporada

Inicio de la temporada

El Teatro Central abrirá sus puertas el próximo miércoles con Pineda. Romance popular en tres estampas, del Ballet Flamenco de Andalucía. Durante todo el mes de noviembre, un total de 12 espectáculos y 15 funciones, coparán el espacio de la Cartuja. Esta semana continuará el programa con Tierra Bendita, también de la compañía pública que dirige Patricia Guerrero, al que seguirán artistas de la talla de Israel Galván, María Terremoto, María Moreno o Yerai Cortés, entre otros.

Al flamenco le seguirá el jazz en la primera semana de diciembre con los conciertos Bobo Stenson Trio, Andrea Motis Trío y Daahoud Salim Quintet, Valparaíso y Clasijazz Big Band y Coro Gospel Clasijazz junto a Perico Sambeat o Ariel Brínguez y Xavi Torres, entre el 3 y el 6 de diciembre. El broche de oro al ciclo Jazz en el Central lo pondrá el TamTam Drumfest Sevilla 2025, que ya ha agotado las localidades disponibles.

La nueva temporada escénica se iniciará con la compañía franco-española, Baro d'evel y su nueva obra Qui som?. Pasarán por el escenario de la Cartuja en diciembre Anne Teresa de Keersmaeker con el estreno en España de BRELy Lucía Carballal junto a la producción La fortaleza de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.