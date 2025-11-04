Miguel Poveda se suma al Festival Flamenco ‘Duende’ con un recital en La Rinconada

El reconocido cantaor Miguel Poveda amplía el cartel del Festival Flamenco Duende, organizado por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, donde ofrecerá un recital flamenco el próximo viernes 14 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada. La actuación promete una noche de arte y emoción al más puro estilo del flamenco tradicional.

Las entradas para este espectáculo se ponen a la venta el próximo lunes 10. Como viene siendo habitual durante todo el festival, el 50% de los tiques se reservan para la venta online, a través de la plataforma www.giglon.com y se pondrán a partir de las 08:00 horas. El otro 50% de las entradas se reservan para venta física, que se realizará en el Centro Cultural de la Villa (C/ Vereda de Chapatales, 2), en horario de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas, hasta agotar localidades.

Un recorrido por los grandes palos del flamenco

En Duende, Miguel Poveda presenta un Recital de cante tradicional con el que recorrerá algunos de los palos más representativos del flamenco, desplegando su inconfundible personalidad y acompañado por los músicos con los que lleva años emocionando al público en todo el mundo.

En el repertorio no van a faltar las evocaciones a los grandes maestros del flamenco que el artista ha interiorizado desde el respeto y la admiración. Su propuesta combina fidelidad a la tradición con una reinterpretación moderna y personal, dando lugar a un estilo único.

Un viaje musical lleno de emoción

El recital será un viaje al pasado con una mirada al presente y al futuro. Le acompañan el guitarrista Jesús Guerrero, la percusión de Paquito González, el compás de Carlos Grilo y el cantaor El Londro. El espectáculo promete una atmósfera evocadora y mágica, fiel al sello de Poveda, capaz de conquistar tanto al aficionado más exigente como al público que se acerca por primera vez al género.

Trayectoria de un referente del flamenco

Miguel Poveda (Barcelona, 1973) comenzó a cantar con tan solo 15 años y en 1993 inició su carrera profesional, siendo galardonado con reconocimientos como el Premio Lámpara Minera, uno de los más prestigiosos del mundo flamenco. A lo largo de su trayectoria ha sabido innovar dentro del género, explorando nuevos registros sin perder su esencia, lo que le ha valido tanto elogios como críticas entre los más ortodoxos.

Miguel Poveda ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales y ha colaborado con artistas como Enrique Morente, Paco de Lucía, Isabel Pantoja, Pasión Vega, Raphael o Alejandro Sanz, entre muchos otros. También ha trabajado en el cine y ha publicado álbumes destacados como Suena flamenco (1998), Desglaç (2005), Coplas del querer (2009), Artesano (2012) o Diálogos (2013).