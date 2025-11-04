Carmen Laffón y su pintura sobre Doñana: así es la exposición que se inaugura en el Patio de Banderas

El proyecto AVE Doñana, plataforma internacional que une arte, ciencia y conservación del patrimonio natural, continúa con su nueva programación de actividades culturales y de divulgación (que se desarrollará hasta marzo de 2026) incorporando un nombre propio estrechamente ligado a los paisajes del coto y la desembocadura del Guadalquivir: el de la artista Carmen Laffón (Sevilla, 1934 - Sanlúcar de Barrameda, 2021).

La Fundación Maldonado Education Through Art (META Miami), la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Estación Biológica de Doñana–CSIC y Henrique Faria NY inauguran este miércoles la exposición Línea de horizonte, que abrirá sus puertas el miércoles 5 de noviembre a las 18:00 en el Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. La exposición estará abierta hasta el 19 de marzo de 2026.

La muestra, comisariada por Daniel Bilbao, rinde homenaje a la artista sevillana y a su profunda relación con el paisaje de Doñana, una constante en su trayectoria. Su pintura, contemplativa y luminosa, transforma la línea del horizonte -ese punto donde cielo y tierra se encuentran- en un símbolo de armonía entre arte y naturaleza.

Mar abierto III (Carmen Laffón, 1992) / El Correo

Durante la inauguración estarán presentes el decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y comisario de la exposición, Daniel Bilbao, y la presidenta de META Miami y comisaria del proyecto AVE Doñana, Milagros Maldonado.

Proyecto Ave Doñana, una mirada a la historia del parque

El proyecto AVE Doñana hunde sus raíces en el vínculo histórico entre la Reserva Biológica de Doñana y la de Hato El Frío, en Venezuela, donde en los años 70 científicos de ambos países -entre ellos Javier Castroviejo y Félix Rodríguez de la Fuente- desarrollaron investigaciones pioneras sobre biodiversidad. Décadas después, esa conexión inspira la iniciativa impulsada por Milagros Maldonado, presidenta de META Miami, que recupera el espíritu de colaboración entre arte y ciencia para fortalecer la conciencia ecológica.

Bajamar en La Jara, Línea del horizonte I (Carmen Laffón, 2008) / El Correo

Su lanzamiento coincidió con el 60 aniversario de la Estación Biológica de Doñana y los 30 años de su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco, en un momento crucial para la conservación del parque. Con convenios de colaboración suscritos con la Fundación Biodiversidad (por tres años) y la Estación Biológica de Doñana–CSIC (por cinco), el programa garantiza tanto la continuidad de sus exposiciones en Sevilla como el acompañamiento científico de las residencias y actividades formativas.

Cada edición de AVE Doñana articula un conjunto de acciones interrelacionadas: residencias artísticas en el Parque Nacional, exposiciones, ciclos de cine, conferencias y programas educativos para escolares. Entre ellas destacan los Diálogos entre Arte y Naturaleza y el ciclo Doñana como inspiración, desarrollado junto al Cine Club Vida. Además, el programa Los niños pintan Doñana promueve la experiencia directa del paisaje entre escolares para fomentar la empatía y el compromiso con su conservación.

La primera edición del proyecto, celebrada en 2024, reunió a más de 17.000 visitantes y 700 participantes en sus actividades.

En esta segunda etapa, la programación se inauguró el pasado 29 de octubre con la exposición Genius Loci. Doñana a la intemperie, del artista Adrián Pujol (Palma, 1948), que podrá visitarse hasta el 19 de marzo de 2026. La muestra, integrada por catorce obras -ocho pinturas y seis acuarelas-, es el resultado de una residencia artística en el Parque Nacional de Doñana, donde el artista convivió con el territorio y con investigadores de la Estación Biológica de Doñana–CSIC.