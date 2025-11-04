Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Funeral

El mundo del toro despide a Rafael de Paula en Jerez

Sus más allegados han dado el último adiós en la iglesia de Santiago de su ciudad natal

Altar con el féretro de Rafael de Paula durante su funeral

Altar con el féretro de Rafael de Paula durante su funeral / El Correo

Ana Ramos Caravaca

La iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera se ha llenado de rostros conocidos del mundo del toro para despedir al diestro Rafael de Paula, que fallecía este domingo a los 85 años. Familiares, amigos y compañeros de profesión se han reunido para dar el último adiós al torero jerezano en su tierra.

Acompañado por su mujer, Carmen Tello, y el torero Pablo Aguado, Curro Romero era uno de los primeros en llegar a la iglesia, minutos antes del funeral. Ya en el interior, el maestro se acercó a Jesús Soto, hijo de Rafael de Paula, para mostrar su pésame, tan y como ha destacado el portal taurino Cultoro.

Además del diestro de Camas, en la parroquia también han estado presentes el ganadero Fermín Bohórquez, el torero Miguel Báez el Litri o el rejoneador Álvaro Montes, entre muchos otros rostro conocidos.

Iglesia de santiago de Jerez durante el funeral de Rafael de Paula

Iglesia de santiago de Jerez durante el funeral de Rafael de Paula / El Correo

El féretro del torero se ha colocado a modo de capilla ardiente en el centro del altar, cubierto por una montera y un capote de paseo negro y bajo la atenta mirada de la bandera del Pueblo Gitano desplegada en el púlpito de la iglesia. El ataúd estaba rodeado de ramos de flores y coronas de todos aquellos que este martes despiden a una de las figuras que ha marcado historia en el toreo.

