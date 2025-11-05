Llega el Día de las Librerías a Sevilla con actividades especiales, ofertas y descuentos en libros

El Gremio de Librerías de Sevilla pone en marcha el próximo 11 de noviembre con motivo del Día de las Librerías la campaña ‘Espacios de confianza’, una iniciativa que cuenta por primera vez con el apoyo de la Dirección General de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sevilla y que pone el foco en el papel de estos espacios como generadores de comunidad y agitadores sociales y culturales.

Para la ocasión, cuentan con una original imagen gráfica a cargo del ilustrador y arquitecto Javier Navarro (Sevilla, 1991), quien ha representado “una Giralda hecha de libros, una metáfora entre el antiguo alminar, símbolo del hojaldre de culturas de Sevilla, y las librerías como columna vertebral de la ciudad: el pilar donde los lectores se apoyan, refugian y habitan”.

Días de las Librerías

El Día de las Librerías es una efeméride a nivel nacional que tiene lugar el 11 de noviembre para promover el hábito de la lectura y reconocer el valor cultural de las librerías como espacios de encuentro y fomento de la cultura. Impulsado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), este evento busca apoyar el comercio local y la sostenibilidad de estos negocios. Durante esta jornada, las librerías suelen organizar actividades especiales, jornadas de puertas abiertas, ofertas y descuentos. El día se vive como una fiesta en la que se celebra el valor del libro y la labor de los libreros como prescriptores literarios.

En concreto, en esta decimoquinta edición del Día de las Librerías, el Gremio de Librerías sevillanas reclama políticas y ayudas que visibilicen su labor y contribuyan a reforzar su imagen en la sociedad sevillana y alertan del descenso de ventas en las librerías independientes de la ciudad, cuyas cifras sitúan a Sevilla por debajo de otras provincias andaluzas. Al respecto, por tanto, reclaman la necesidad de más ayudas públicas y la puesta en marcha de políticas efectivas de fomento de la lectura.

Cartel de a inicitiva 'Librerías, espacios de confianza'. / El Correo

La acción, que se extenderá hasta la Navidad, resalta, además, la importancia de las librerías de barrio frente a la creciente tendencia delas compras en línea, valorando la experiencia, el conocimiento y la diversidad de títulos que ofrecen, así como la conversación, el trato personal, la convivencia, la resolución de dudas y todo tipo de necesidades relacionadas con los libros. “Frente a mundo que corre, que no profundiza, que se queda en lo superficial, nosotras valoramosla humanidad, el vínculo con el otro, un trabajo callado, de hormiguitas que hacemos en medio de toda la locura en la que estamos inmersos en la actualidad”, defienden las librerías.

Según el presidente del Gremio, Miguel Ángel Escalera, a pesar de que 2023 se produjo una serie de cierres y traspasos, “las librerías sevillanas atraviesan por un momento de relativa estabilidad, aunque sería necesario analizar la confluencia de los hábitos de compra y lectura de la ciudadanía sevillana y las librerías, ya que las ventas de libros a través de librerías independientes son inferiores a las de otras provincias andaluzas”.

En este sentido, Escalera añade que “es necesario un mayor apoyo al sector de las librerías, tanto a través de subvenciones como mediante la compra de fondos bibliotecarios en librerías, además de la puesta en marcha de políticas verdaderamente efectivas de fomento de la lectura”.

Para celebrar su día, las librerías llevarán a cabo también actividades muy diversas, que se extenderán a lo largo de toda esa semana. En esta línea, el lema ‘Espacios de confianza’ será también el protagonista de la actividad que ha organizado el Centro Andaluz de las Letras el 12 de noviembre a las 19.00 h en la Librería Casa Tomada con la participación de los libreros Lola Gallardo (Rayuela Infancia), Alberto Haj-Saleh (Casa Tomada) y Fátima Tirado García (La Fábula Educa).

El Gremio de Librerías de Sevilla y Provincia está compuesto actualmente por 30 librerías, 22 de ellas en Sevilla ciudad (20 ubicadas en la capital y dos especializadas) y 8 en la provincia. Según la distribución por la ciudad, hay 8 tiendas en el centro, 4 en Nervión, 6 en Triana Los Remedios, 3 en Sevilla Este, 1 en Los Bermejales, 3 en San Pablo-Santa Justa, 1 en Parque Alcosa y 1 en el Cerro del Águila.

El Gremio de Librerías de Sevilla, nació en el verano de 2020 tras la peor fase de la crisis sanitaria de la Covid-19 con funciones principales como la promoción y desarrollo del comercio del libro, el fomento de la lectura, la unión del sector, el fortalecimiento de la imagen y el papel de las librerías en la sociedad, la representación y defensa de los intereses de los asociados y su formación.