Entrevista Manuel Cristóbal, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla: "Estamos en un 7, todavía quedan cosas por hacer"

Manuel Cristóbal, productor madrileño especializado en animación (Arrugas, Buñuel en el laberinto de las tortugas) tomó las riendas del Festival de Cine Europeo de Sevilla hace tres años como el bombero que va a apagar un fuego, con el sector, los cinéfilos y el propio festival en llamas. Recordemos: tras la larga y fructífera etapa de José Luis Cienfuegos durante casi 10 años, su sustituto dimite tras apenas tres meses en el cargo y el nuevo equipo de gobierno de José Luis Sanz se estrena con la decisión (abortada finalmente) de posponer esta cita cultural por la celebración de los Grammys. El Festival estuvo herido de muerte pero se mantuvo con respiración asistida. Hoy pasada esa tormenta, el Festival ha empezado a recuperar crédito, peso y público. Este viernes se inaugura la 22ª edición, con una gala presentada por Los Compadres en el Cartuja Center, que premia con los Giraldillos de Honor a Alberto Rodríguez y a Juliette Binochey reconoce también el magisterio de Costa-Gavras y del productor Jim Sheridan. La última película protagonizada por Mads Mikkelsen, The Last Viking, inaugura la Sección Oficial a Competición del certamen.

PREGUNTA. ¿Por qué hay que ir al Festival de cine este año?

RESPUESTA. Por todo lo que hay para descubrir lo mejor del cine europeo, además un cine europeo mucho más amplio del que se suele encontrar habitualmente.

P. ¿Qué le ha sorprendido más de las películas que has recibido este año, las temáticas, la dirección, los actores?

R. Ha habido películas que me han sorprendido, le puedo mencionar tres: Serás Farruquito, que es un documental absolutamente maravilloso y que sorprende a pesar de que haya tantos documentales sobre temas similares. Valente que es una película de Córcega, una animación experimental absolutamente hipnótica y Late Shift (Último Turno), una película suiza de Petra Volpe, sobre una enfermera y cómo hace ese último turno en una ala de urgencias. Es trepidante y muy bien rodada.

P. Con la agitación social y política que hay en Europa, ¿nota un cierto compromiso en la temática de las películas que le han llegado para este festival?

R. Lo que buscamos es solidez narrativa. A veces cuando dejas que la causa sea más importante que la historia, la causa desgraciadamente pierde.

P. ¿En quién se apoya a la hora de programar?

R. Hay un equipo de programación liderado por Antonio Navarro, que tiene mucho gusto. Aparte, vamos a varios festivales a lo largo del año, hablar con los agentes de ventas que nos ofrecen películas, o con los distribuidores que van a lanzar sus películas en España. Al final formamos parte de un ecosistema industrial y como festival somos un poco la plataforma de lanzamiento de las películas.

P. ¿Y en ese ecosistema audiovisual qué papel ocupa ahora mismo el Festival de Cine Europeo de Sevilla?

R. Sobre todo, somos el último gran festival antes de fin de año. Así que nosotros lo que tenemos que ser útil es a las películas que se estrenan en fin de año y también intentamos hacer un hueco como trampolín del cine europeo hacia los Oscars. Estamos en una fecha muy bien situada porque, a mediados de diciembre, las 80 películas que logran entrar en la lista corta de la categoría de Película Internacional de los Oscars están haciéndose notar. Intentamos ser útiles justo en esa categoría.

P. ¿Cómo ve el relevo generacional en el mundo del cine, algo que de lo que se habla mucho?

R. Nosotros le damos la bienvenida al relevo generacional. Por eso mismo, por primera vez en 22 ediciones, creamos una sección competitiva de cortos europeos. Porque al final es lo que más motiva: el encontrar esas nuevas voces, esos nuevos cineastas... y esos ya están en cortometraje. Por eso el año pasado ya creamos una sección para nuevos directores como Rampa y lo confirmamos este año creando una sección competitiva de cortos europeos.

P. ¿Ha costado mucho el regreso de las lecturas de nominaciones de los premios de la EFA a Sevilla?

R. Sí, había algunas cosas pendientes que ha habido que solucionar, pero, sobre todo, no es solo que vuelvan, sino que vuelvan, además es que se hacen en un sitio como el Real Alcázar. El Festival está reinventándose, la Academia también y estamos juntos en esta renovación.

P. ¿Pero esa lectura se mantendrá en Sevilla?, ¿hay compromiso por parte de la EFA para más años?

R. Los premios europeos pasan de ser a principios de diciembre a mediados de enero, cosa que está muy bien porque en la fecha de diciembre se habían quedado un poco descolgados. Un año se celebra en Berlín y un año fuera, así que los años que se celebren en Berlín, las nominaciones se leerán en Sevilla y cuando se lean fuera intentaremos también poner alguna marca Sevilla en esa lectura. En enero del 2027 se celebran en Atenas.

P. O sea que, en principio, los años impares tocaría lectura en Sevilla.

R. Efectivamente.

La lectura de nominaciones de los Premios de la Academia del Cine Europeo se hará en Sevilla los años impares, tocará de nuevo en 2027

P. En 2023, llegó un festival herido de muerte. Del 1 al 10 ¿cómo estamos ahora?

R. Creo que estamos ya en un 7... Estamos en un 7. Durante una época no se hizo nada y no se cambiaron durante muchos años cosas a nivel de estructura y de ambición de festival. Y todavía a queda por hacer. Estoy muy contento porque el año pasado presentamos un poco el festival que soñábamos y ahora es seguir mejorándolo pero todavía queda margen de mejora.

P. ¿Y cómo va de presupuesto? Que siempre es una asignatura muy pendiente.

R. Mantenemos el presupuesto que había y que tuvimos en el año 24. Nuestro compromiso es hacer un festival mucho más complejo con el mismo presupuesto y, sobre todo, trabajar de cara al año que viene para incorporar más socios que nos permitan subirlo.

P. ¿Y cuál era ese presupuesto?

R. Dos millones de euros.

P. Y de esos, ¿cuánto pone la Junta de Andalucía?

R. La Junta pone 40.000 euros, lo mismo que el año pasado. Aparte, se han recuperado las ayudas europeas que no se solicitaron en el 2023. Y luego estamos intentando sumar más socios.

P. Pida que tiene el altavoz de El Correo de Andalucía. ¿Tiene los medios que necesita?, ¿tiene el Festival un equipo estable a lo largo de todo el año?

R. Sí, nosotros a lo largo del año somos cuatro. Nos sentimos muy respaldados y, sobre todo, lo que queremos es seguir trabajando y que en un futuro podamos contar con una estructura un poco más ágil y más acorde a un festival que quiere crecer.

P. ¿Un festival que quiere aspirar a ser de clase A?

R. Por supuesto, yo creo que hay mucha ambición de festival como lo hay de ciudad.

P. ¿Qué está haciendo el festival para alimentar al público cinéfilo el resto del año? Se echaba todos los restos en noviembre y luego ¿qué pasa con ese público cautivo que aspira a un cine de autor que no encuentra en las salas?

R. Nosotros este año hemos tenido ya varios ciclos: uno de ellos de cine romano, Roma Visión. Y vamos a seguir incrementando. Tenemos alianzas preparadas que vamos a lanzar a lo largo del año que viene y, sobre todo, queremos hacer a lo largo del año mucho trabajo con colegios. Nuestro departamento de Educación ha aumentado para esta edición y queremos que esté trabajando durante casi todo el año. Tenemos muchas reuniones con la Delegada de Educación junto con la Delegada de Cultura y Turismo y ahí es donde queremos crecer y estar más presentes a lo largo del año.

P. También he visto el plan completo de actividades paralelas. Me da la impresión de que hay mucho nombre de colaboradores que se han incorporado. No sé si ya de alguna forma las empresas y las instituciones se han dado cuenta de que apoyar al Festival significa también apoyar una cultura de calidad, que prestigia.

R. Nosotros estamos centrados en que el cariño que había en el Festival se convierta en aún más cariño y, sobre todo, en darle valor al festival: que unirse al festival sea percibido como algo positivo por instituciones o medios de comunicación. Entonces, que haya iniciativas que nos busquen y que nos ofrezcan colaboraciones como vuestro caso -El Correo de Andalucía celebra la mesa de debate Ellas en el cine. Mujeres en la industria audiovisual-, es algo que nos hace ilusión porque confirma que la gente quiere estar cerca del festival.

P. Se supone que el año que viene, porque es año Bienal, va a estar abierto por fin el Lope de Vega: ¿el festival volvería a proyectar sus películas, sus galas inaugurales y demás en este teatro? ¿O ya se encuentra cómodo en el Cartuja Center?

R. El teatro hay que verlo en el teatro y el cine hay que verlo en el cine. Y el Cartuja Center es una de las mejores salas de cine de Europa. El Lope de Vega es un teatro maravilloso y algún uso le podemos dar, pero estamos muy contentos con nuestra alianza con el Cartuja Center y ya digo que tener una sala con 700 butacas, 180 metros cuadrados de pantalla y el mejor sonido posible, es algo que nos parece que es la sala estrella del festival y queremos que así siga.

P. ¿Pero seguís aparte en Nervión?

R. Sí, por supuesto, en Nervión son los mejores socios que podemos tener. Además está el cine Cervantes, que es de esos cines que no existen, que el sevillano no se da cuenta de la maravilla que es, de los que ya no existen en casi ningún sitio del mundo. Y luego los cines Odeón, los cines Avenida y el teatro Alameda. Al final la idea es estar presentes en toda la ciudad.

P. ¿Y cómo va el respaldo del público?

R. El año pasado fue bien, también presentamos una nueva factura de festival y generó nuevos hábitos. Y luego también nos llovió algunos días pero funcionó muy bien y este año, solo en la parte de Educación y todavía nos queda meter más público, ya hemos superado un 50% el público del año pasado. Nos hace ilusión que a la gente le haga ilusión al festival y que al final el cine le gusta a todo el mundo y todo el mundo tiene que encontrar al menos una película que le guste dentro del festival.