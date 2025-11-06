Ni peli ni manta: Insólito llega a Sevilla para sacarte del sofá este invierno

Aunque el verano sea largo y los planes se guarden para la noche, llega el otoño y Sevilla se despierta. Las tardes al sol, el olor a castañas y las ganas de 'tardeo' se convierte en la excusa perfecta para salir del sofá. Sevilla se trasforma y recupera su ritmo.

Insólito rescata esta esencia. La nueva propuesta de Green Cow Music, nace justo para esto, para aprovechar el momento en el que Sevilla vuelve a ser Sevilla y la gente quiere salir. Y es que aquí, somos Insólitos. Porque cuando en otros sitios la agenda cultura se apaga, aquí se encienden los focos.

Música, teatro y planes sencillos que se disfrutan sin complicaciones: llegar, sentarse, vivirlo y contarlo. No hace falta abrigarse de más ni irse lejos, basta con bajar a la plaza, quedar con amigos y convertir un martes normal en fin de semana.

El festival aterriza con una programación pensada para todos los públicos, donde cualquiera puede encontrar su lugar. Conciertos, espectáculos de humor, magia, actividades familiares, sesiones con DJs y propuestas que mezclan música y gastronomía llenarán los fines de semana hasta la primavera. No importa la fecha ni el tipo de plan, Insólito siempre ofrece una forma distinta de disfrutar de Sevilla y redescubrila desde diferentes perspectivas.

Un festival sin etiquetas

Insólito nace con una idea clara, llevar la cultura a cada rincón de Sevilla. No hay un único escenario ni un solo estilo de espectáculo. El festival se extiende por distintos espacios que respiran arte y música, creando una red viva que conecta barrios, plazas, salas y públicos.

Espacios insólitos de esta primera edición / El Correo

Desde los grandes recintos como el Cartuja Center o el Auditorio Cartuja, hasta salas como Custom, Even, Malandar, Pandora o Sala X. Cada lugar aporta su propio carácter. En algunos se disfruta la esencia de los conciertos pequeños, en otros, la potencia de los grandes espacios. Esa diversidad convierte cada cita en una experiencia distinta y da sentido al nombre del festival.

El objetivo es claro: unir espacios, estilos y personas bajo una misma marca. Una noche suena a flamenco, la siguiente a pop y la otra a jazz. Cambian los géneros y los artistas, pero la esencia es la misma, planes abiertos, cercanos y con sello propio.

Porque Insólito ofrece tantas opciones como "Sevillas" existen. La underground, la del "jueves" en Feria, la flamenca, la callejera, la nocturna, la familiar, la del tardeo y la que se redescubre a sí misma. Aquí caben todos: quien viene a escuchar, quien viene a bailar o quien solo quiere un plan sencillo que le saque de la rutina.

Conciertos y fechas que no te puedes perder

El calendario de Insólito ya ha comenzado con una programación tan variada como la ciudad que lo inspira.

El 8 de noviembre, Mala Rodríguez llevará su fuerza gaditana a la Sala Pandora. El 14 de noviembre, Marina Carmona presentará su propuesta musical en la Sala X. El 20 de noviembre, el maestro José Mercé llenará el Cartuja Center CITE con su cante hondo. Le seguirá Chucho Valdés con su "Royal Quartet" el 24 de noviembre, en una cita imprescindible para los amantes del jazz.

Pero esto no acaba aquí. A partir de enero, el festival ampliará su cartel con artistas como La Bien Querida, Bebe, Antílopez, Nacho Vegas, Laura Gallego, María Parrado, Patricia Galván, Astola o Andrea Vanzo. Cada uno con su propio estilo y personalidad.

En primavera llegarán nombres como Suede, Leire Martínez o Andrés Suárez, que pondrán el broche final a una temporada pensada para disfrutar sin etiquetas.

Adiós a la siesta

Insólito recoge la esencia de Sevilla y la mezcla con nuevas formas de entender la cultura. Respeta la tradición, pero mira hacia adelante. Su programación une artistas consolidados y talentos emergentes, propuestas clásicas y arriesgadas. No hay barreras ni etiquetas, solo ganas de vivir disfrutando.

El Duende Callejero durante su actuación en Cartuja Center CITE / Claudicand0

El festival defiende una cultura viva, cambiante y sin fronteras. Una cercanía que conecta, donde cada aplauso, cada canción, cada chiste, cada foto compartida, puede ser un recuerdo insólito.

La chispa de la rutina

Insólito pone banda sonora al invierno sevillano y demuestra que aquí la cultura no entiende de estaciones. Es una apuesta firme por el arte como forma de vida, por las emociones y por un público que sigue respondiendo con entusiasmo. Un ritmo nuevo para Sevilla, que suena distinto, pero sigue siendo inconfundible.

Consulta la programación completa y descubre la Sevilla más insólita. Porque este invierno, más que nunca… se sale.