Ni Netflix ni HBO: Insólito llega a Sevilla para sacarte del sofá este invierno

Aunque el verano sea largo y los planes se guarden para la noche, llega el otoño y Sevilla revive. Las tardes al sol, el olor a castañas o las ganas de 'tardeo' se convierten en la excusa perfecta para salir del sofá. En una época en la que Sevilla se trasforma y recupera su ritmo.

Insólito rescata esta esencia

La nueva propuesta de Green Cow Music nace precisamente para ello. Aprovechar el momento en que Sevilla vuelve a ser Sevilla y la gente quiere salir. Porque aquí somos Insólitos y cuando en otros lugares la agenda cultural se apaga, nosotros encendemos más luces que nunca.

Insólito propone música, teatro y planes sencillos que se disfrutan sin complicaciones: llegar, sentarse, vivirlo y contarlo. No hace falta abrigarse de más ni irse lejos, basta con bajar a la plaza, quedar con amigos y convertir un martes cualquiera en fin de semana.

El festival aterriza con una programación pensada para todos los públicos, donde cualquiera puede encontrar su lugar. Conciertos, espectáculos de humor, magia, actividades familiares, sesiones con DJs y propuestas que mezclan música y gastronomía llenan los fines de semana hasta la primavera. No importa la fecha ni el tipo de plan, Insólito siempre ofrece una forma distinta de disfrutar de Sevilla y redescubrila desde diferentes perspectivas.

Un festival sin etiquetas

Insólito nace con una idea clara, llevar la cultura a cada rincón de Sevilla. No hay un único escenario ni un solo estilo de espectáculo. El festival se extiende por distintos espacios que respiran arte y música de la ciudad, creando una red viva que conecta barrios, plazas, salas y públicos.

Espacios insólitos de esta primera edición / El Correo

Desde los grandes recintos como el Cartuja Center o el Auditorio Cartuja, hasta salas como Custom, Even, Malandar, Pandora o Sala X. Cada lugar aporta su propio carácter. En algunos se disfruta la esencia de los conciertos pequeños, en otros, la potencia de los grandes espacios. Y es precisamente esta diversidad, la que convierte cada cita en una experiencia distinta, dando sentido al nombre del festival.

El objetivo es claro: unir espacios, estilos y personas bajo una misma marca. Una noche suena a flamenco, la siguiente a pop y la otra a jazz. Cambian los géneros y los artistas, pero la esencia es la misma, planes abiertos, cercanos y con sello propio.

Porque Insólito ofrece tantas opciones como "Sevillas" existen en sí misma: la underground, la del "jueves" en Feria, la flamenca, la callejera, la nocturna, la familiar o la del tardeo. No importa si vienes a escuchar, a bailar o a disfrutar de un plan sencillo que te saque de la rutina. Aquí ya hay una hueco reservado para ti.

Conciertos y fechas que no te puedes perder

El calendario de Insólito ya ha comenzado con una programación tan variada como la ciudad que lo inspira.

Por su escenario, ya han pasado artistas como Mala Rodríguez, Marina Carmona, José Mercé o Chucho Valdés con su "Royal Quartet", pero la lista de confirmados no para de crecer.

El festival sigue su curso y todavía promete sorpresas y nuevas confirmaciones. Las más recientes, han sido Siloé, quienes actuarán el 17 de diciembre y el Kanka, que presentará su nueva gira "La Calma" el 6 de marzo del 2026, ambas en el Cartuja Center CITE.

Pero esto no acaba aquí. A partir de enero, el festival ampliará su cartel con artistas como La Bien Querida, Bebe, Antílopez, Nacho Vegas, Laura Gallego, María Parrado, Patricia Galván, Astola o Andrea Vanzo. Cada uno con su propio estilo y personalidad.

En primavera llegarán nombres como Suede (con aforo ampliado), Leire Martínez o Andrés Suárez, que pondrán el broche final a una temporada pensada para disfrutar sin etiquetas.

Adiós a la siesta

Insólito recoge la esencia de Sevilla y la mezcla con nuevas formas de entender la cultura. Respeta la tradición, pero mira hacia adelante. Su programación une artistas consolidados y talentos emergentes, propuestas clásicas y arriesgadas. No hay barreras ni etiquetas, solo ganas de vivir disfrutando.

El Duende Callejero durante su actuación en Cartuja Center CITE / Claudicand0

El festival defiende una cultura viva, cambiante y sin fronteras. Una cercanía que conecta, donde cada aplauso, cada canción, cada chiste, cada foto compartida, puede ser un recuerdo insólito.

La chispa de la rutina

Insólito pone banda sonora al invierno sevillano y demuestra que aquí la cultura no entiende de estaciones. Es una apuesta firme por el arte como forma de vida, por las emociones y por un público que sigue respondiendo con entusiasmo. Un ritmo nuevo para Sevilla, que suena distinto, pero sigue siendo inconfundible.

Consulta la programación completa y descubre la Sevilla más insólita. Porque este invierno, más que nunca… se sale.