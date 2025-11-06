¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez

El Festival de Cine Europeo de Sevilla abre este viernes sus puertas con un homenaje cargado de sentido. El Giraldillo de Honor será para Alberto Rodríguez, el cineasta que ha narrado como pocos las sombras del poder, la fragilidad del sistema y la humanidad que se cuela entre los pliegues de la historia. El reconocimiento coincide con la presentación en la ciudad de Anatomía de un instante, su nueva serie para Movistar Plus+, basada en el libro de Javier Cercas sobre el 23F, que ya pasó por el Festival de San Sebastián y este sábado podrá verse en el Cine Cervantes, con la proyección de sus dos primeros capítulos. El pase, con entradas a la venta por 3,5 euros, será a las 16.45 del sábado 8 de noviembre.

Rodríguez, autor de La isla mínima, El hombre de las mil caras o Modelo 77 de la mano de Rafael Cobos en el guión, vuelve a los terrenos donde se mueve con naturalidad: los pasillos del poder, las grietas de la conciencia, los gestos que definen a los hombres. La serie no pretende reconstruir el golpe de Estado, sino detenerse en un instante: aquel en que Adolfo Suárez permanece sentado, inmóvil, mientras las balas atraviesan el techo del Congreso. Ese gesto, mínimo y absoluto, se convierte en metáfora de un país que, en plena Transición, aún no sabía quién era.

El reparto de la serie cuenta con nombres de peso. Encabeza el elenco Álvaro Morte, quien da vida a Adolfo Suárez con una transformación física y emocional muy cuidada. A su lado, Eduard Fernández interpreta al histórico líder comunista Santiago Carrillo, y Manolo Solo encarna al entonces vice­presidente militar Manuel Gutiérrez Mellado. Completan este núcleo figuras como David Lorente en el papel del golpista Antonio Tejero, Miki Esparbé como el rey Juan Carlos I, Juanma Navas en el rol de Alfonso Armada, y Óscar de la Fuente encarnando al general Jaime Milans del Bosch. Este reparto coral, combinando figuras muy reconocibles de la ficción con personajes clave de la historia reciente española y la ambición de la producción, le ha valido una nominación a los Premios Forqué como mejor Serie de Ficción.

Con la precisión y el pulso narrativo que lo caracterizan, Rodríguez compone una obra de respiración lenta, de luz contenida, donde el silencio pesa tanto como la palabra. No hay épica ni artificio, sino una mirada limpia que busca entender qué nos hizo temblar y qué nos sostuvo en uno de los episodios más críticos de nuestra historia. En la plataforma de Movistar Plus se estrena el 20 de noviembre.

Además, el sábado por la noche, también en el cine Cervantes, a las 21.00, dentro de un pase especial -Special Screenings- se proyecta Los tigres, el último largometraje del tándem Rodríguez-Cobos, un thriller ambientado en la ría de Huelva con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en la piel de dos hermanos cuyas vidas siempre han estado ligadas al mar. Un accidente profesional sentencia el futuro incierto de Antonio como buzo, cuya desesperada situación económica se agrava.