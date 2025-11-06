Festival de cine
¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez
El Festival de Cine Europeo de Sevilla distingue este viernes al director sevillano con el Giraldillo de Honor y proyectará los dos primeros episodios en el Cine Cervantes este sábado, a las 16.45
El Festival de Cine Europeo de Sevilla abre este viernes sus puertas con un homenaje cargado de sentido. El Giraldillo de Honor será para Alberto Rodríguez, el cineasta que ha narrado como pocos las sombras del poder, la fragilidad del sistema y la humanidad que se cuela entre los pliegues de la historia. El reconocimiento coincide con la presentación en la ciudad de Anatomía de un instante, su nueva serie para Movistar Plus+, basada en el libro de Javier Cercas sobre el 23F, que ya pasó por el Festival de San Sebastián y este sábado podrá verse en el Cine Cervantes, con la proyección de sus dos primeros capítulos. El pase, con entradas a la venta por 3,5 euros, será a las 16.45 del sábado 8 de noviembre.
Rodríguez, autor de La isla mínima, El hombre de las mil caras o Modelo 77 de la mano de Rafael Cobos en el guión, vuelve a los terrenos donde se mueve con naturalidad: los pasillos del poder, las grietas de la conciencia, los gestos que definen a los hombres. La serie no pretende reconstruir el golpe de Estado, sino detenerse en un instante: aquel en que Adolfo Suárez permanece sentado, inmóvil, mientras las balas atraviesan el techo del Congreso. Ese gesto, mínimo y absoluto, se convierte en metáfora de un país que, en plena Transición, aún no sabía quién era.
El reparto de la serie cuenta con nombres de peso. Encabeza el elenco Álvaro Morte, quien da vida a Adolfo Suárez con una transformación física y emocional muy cuidada. A su lado, Eduard Fernández interpreta al histórico líder comunista Santiago Carrillo, y Manolo Solo encarna al entonces vicepresidente militar Manuel Gutiérrez Mellado. Completan este núcleo figuras como David Lorente en el papel del golpista Antonio Tejero, Miki Esparbé como el rey Juan Carlos I, Juanma Navas en el rol de Alfonso Armada, y Óscar de la Fuente encarnando al general Jaime Milans del Bosch. Este reparto coral, combinando figuras muy reconocibles de la ficción con personajes clave de la historia reciente española y la ambición de la producción, le ha valido una nominación a los Premios Forqué como mejor Serie de Ficción.
Con la precisión y el pulso narrativo que lo caracterizan, Rodríguez compone una obra de respiración lenta, de luz contenida, donde el silencio pesa tanto como la palabra. No hay épica ni artificio, sino una mirada limpia que busca entender qué nos hizo temblar y qué nos sostuvo en uno de los episodios más críticos de nuestra historia. En la plataforma de Movistar Plus se estrena el 20 de noviembre.
Además, el sábado por la noche, también en el cine Cervantes, a las 21.00, dentro de un pase especial -Special Screenings- se proyecta Los tigres, el último largometraje del tándem Rodríguez-Cobos, un thriller ambientado en la ría de Huelva con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en la piel de dos hermanos cuyas vidas siempre han estado ligadas al mar. Un accidente profesional sentencia el futuro incierto de Antonio como buzo, cuya desesperada situación económica se agrava.
- Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
- La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
- Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias
- La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa 'el plan B': nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja
- Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos
- Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón