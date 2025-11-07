Alberto Rodríguez: "En nuestros primeros cortos había un rótulo: 'Esto no está subvencionado por la Junta de Andalucía"

Alberto Rodríguez (Camas, Sevilla, 1971) interpreta el Giraldillo de Honor que recibe esta viernes en la gala inaugural del Festival de Cine Europeo de Sevilla como "la personificación" en él "de un colectivo de cineastas que empezamos a hacer cine en los 90 cuando no había nada: no existía este festival, no había productoras y nuestros primeros cortos tenían un rótulo de Este corto no está subvencionado por la Junta de Andalucía".

La rueda de prensa, la primera con la que se abre estos ocho días de festival, del director de La isla mínima, Grupo 7 y El hombre de las mil caras ha servido para echar la vista atrás y recordar los inicios de un grupo de chavales que "querían hacer cine por encima de todas las cosas y rodábamos de una forma desaforada".

Esos frikis

Cuando Rodríguez habla de "nosotros" se refiere al director de Fotografía Álex Catalán, al guionista Rafael Cobos, los productores Gervasio Iglesias y Manuela Ocón, Yolanda Piña como directora de maquillaje o el director Santi Amodeo, con quién dio sus primeros pasos en el oficio. El factor Pilgrim, que llegó a San Sebastián y tuvo un gran circuito nacional e internacional, fue el hijo más sobresaliente de aquella etapa marcada por la aparición en su camino de José Antonio Félez, productor clave en el lanzamiento de la carrera de esta generación de cineastas andaluces y en la de coténeos a nivel nacional como Daniel Sánchez Arévalo o Achero Mañas y que falleció el pasado septiembre. "Fue quien en un momento determinado -a partir del corto Banco, que fue premiado- apostó por ese grupo de frikis que estaban haciendo cine en el sitio equivocado". "Sin él, yo no estaría aquí, le echo de menos", ha compartido junto a Manuel Cristóbal, director del Festival, y Antonio Navarro, jefe de programación del certamen.

Esos frikis "osados" junto a "ese magma de gente muy, muy buena" nacido al calor del Instituto Néstor Almendros y el desaparecido Centro Andaluz de Teatro -Julián Villagrán, Verónica Sánchez, Álex O'Dogherty, entre muchos otros nombre- han conformado con el paso del tiempo una de las generaciones de cineastas más talentosas del cine nacional de la que Alberto Rodríguez es punta de lanza. Este reconocimiento -"exagerado", opina con modestia- le pone "muy contento" porque se siente "profeta en su tierra", comenta sin perder de vista en su discurso el trabajo colectivo y en equipo que hay detrás de cada película a la que, de media, le dedica tres años.

"No podemos perder la oportunidad de seguir creciendo"

Casi 30 años después de esos primeros cortos, Rodríguez reconoce que a él no le cuesta hacer cine, pero recuerda cómo la exigencia del apoyo al sector audiovisual era una quimera en sus inicios. "No podemos perder la oportunidad de seguir creciendo, podemos ser mejores", traslada como balance del apoyo que dan hoy las instituciones al mundo del audiovisual, una de las indistrias culturales que más riqueza aportan a Andalucía.

Se necesita apoyo para mejorar y, sobre todo, para arriesgar, el concepto que de forma recurrente aparece en la conversación de Alberto Rodríguez. Sólo así se entiende cómo se ha embarcado en dos proyectos -Los tigres y Anatomía de un instante-, casi en paralelo, complejos y enormemente ambiciosos, ambos con Rafael Cobos, como casi siempre desde hace 20 años, en el guión con quien tiene un método de trabajo ya muy asentado: "Él escribe y yo soy más la goma de borrar. Nos entendemos muy bien, miramos muy parecido y a la vez somos muy complementarios".

"Anatomía de un instante será inevitablemente polémica"

En Los tigres, estrenada en San Sebastián, con Antonio de la Torre ("es una fuerza de la naturaleza") y Bárbara Lennie como protagonista, Rodríguez se ha puesto detrás de la cámara para rodar un thriller donde la ría de Huelva y el narcotráfico son los prortagonista. Y la muy esperada Anatomía de un instante, la serie producida por Movistar Plus, que se estrenará en la plataforma el próximo 20 de noviembre, basada en el libro de Javier Cercas sobre el 23F y de la que este sábado se podrán ver los dos primeros capítulos este sábado en el Cine Cervantes. "Será inevitablemente polémica porque ya el libro lo fue. Cercas decía que cuando salió el libro se vio como revolucionario y hoy parece conservador". Y eso, en palabras de Rodríguez, dice mucho de la polarizacón que vivimos por "el desgraciado ascenso de la extrema derecha".

La mirada hacia nuestra historia reciente es una constante en la carrera de este cineasta, cuya pulsión de partida es siempre la misma: "Mi única brújula es contar historias para la pantalla". Al principio, sus dos primeras películas fueron en clave de comedia, luego dos dramas y desde entonces ha sido el thriller la manera que ha encontrado de contar y entretener conceptos que, a su juicio, no son antónimos. Frente a los que proclaman que el entrentenimiento está peleado con la responsabilidad social, Rodríguez defiende que "todo cine tiene un sesgo, tiene una forma de pronunciarse respecto a la realidad".