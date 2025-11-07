Los desafíos del periodismo en la era de las 'fake news': "Tenemos más desinformación que nunca"

Manuel Chaves Nogales, uno de los periodistas más brillantes del siglo XX, ha sido el protagonista este jueves y viernes del Congreso Nacional de Periodismo Cultural, impulsado por el Ayuntamiento de La Rinconada, la Diputación de Sevilla además de la colaboración de la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Asociación de Periodistas Culturales José María Bernáldez.

En el marco de estas jornadas, el autor de A sangre y fuego fue descrito como una figura "indiscutible desde el punto de vista periodístico en el siglo XX", en palabras de Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación de Sevilla. La Hacienda de Santa Cruz se ha convertido en estas dos jornada en un espacio donde periodistas, escritores, académicos y estudiantes han discutido sobre los desafíos del periodismo hoy día, como son el uso de la Inteligencia Artificial, la desinformación o las fakes news. Periodistas como Carlos del Amor, María Jesús Espinosa de los Monteros y David Felipe Arranz, han participado en estas mesas de debate. Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Prensa de Sevilla alertó de que en la actualidad "tenemos más información que nunca, pero tenemos más desinformación que nunca".

También se señaló la importancia de la cultura en este municipio sevillano reconocido, el pasado julio, con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2025 concedido por el Gobierno de España.

A través de mesas sectoriales se han tratado distintas disciplinas como la música, las artes escénicas o la literatura. También se ha presentado el Cuaderno Didáctico, realizado por Eva Díaz Pérez, donde se puede ver reflejado el oficio del periodista, entre otros episodios que guían la vida de Chaves Nogales. A través de una selección de textos, los profesores y alumnos podrán estudiar y vivir la vida y obra de los grandes periodistas europeos, autor de obras cumbre de la narrativa como Juan Belmonte. Matador de toros.

En esta última jornada del Congreso, los temas protagonistas son el Periodismo cultural en nuevos soportes. La Inteligencia Artificial: ¿una oportunidad o una enemiga? con Joaquín Pérez Azaústre, David Felipe Arranz y Manuel Pedraz; España, siglo XXI. ¿Tiempo de información o tiempo para la propaganda? con Alejandro Luque, Anna María Iglesias y Marta Carrasco; La crisis democrática o el descrédito del periodismo con Jesús Marchamalo, Guillermo Busutil y María Iglesias.