Sevilla vuelve a los 2000 y reestrena la saga Crepúsculo: estas son las fechas y las salas en las que podrás volverla a ver

Sevilla viajará este mes de noviembre al pasado, en concreto, a los 2000, con el reestreno de la saga 'Crepúsculo', que volverá a los cines para celebrar el 20 aniversario de la publicación de su primer libro, al que le siguieron otras tres novelas y cinco películas que lograron una recaudación total de 2.800 millones de euros. Un fenómeno de masas que marcó a toda una generación y que volverá de nuevo a las salas de cine de todo el mundo, como es el caso de Sevilla, que celebrará un visionado especial durante este mes de noviembre.

De ese modo, la provincia hispalense volverá a llevar a sus salas de cine una de las sagas más famosas y seguidas de todos los tiempos, y que logró cautivar a millones de personas con el triángulo amoroso formado por sus tres protagonistas, Bella, Edward y Jacob.

Unas películas que aún transportan a sus seguidores a un mundo en el que el amor se entremezcla con las leyendas de hombres lobo y vampiros, y que se podrán revisitar en las principales salas de todo el país gracias a este reestreno. En el caso de Sevilla, se podrán volver a disfrutar en los cines Yelmo Premium Lagoh, Cinesur Nervión Plaza, Cinesur Los Alcores y Cinesa Camas.

Sevilla reestrena las películas de Crepúsculo para celebrar su 20 aniversario

En el Premium Lagoh, los amantes de esta saga podrán disfrutar de su primera película, 'Crepúsculo', este viernes a las 17.15 horas; a la que seguirá la segunda película 'Luna Nueva' a las 19.40 horas y 'Eclipse' a las 22.15 horas para quienes quieran realizar un maratón.

El sábado también habrá un maratón de las tres primeras películas que arrancará a las 13.00 horas con 'Crepúsculo', para seguir a las 17.05 horas con 'Luna Nueva' y a las 19.40 horas con 'Eclipse'. Y para quienes prefieran verlas por separado, pueden disfrutar de la primera película de la saga el 13 de noviembre a las 19.40 horas; mientras 'Luna Nueva' se puede revisitar el 20 de noviembre a las 19.40 horas. 'Eclipse', por su parte, también se podrá ver el domingo a las 13.00 horas y el 27 de noviembre a las 19.30 horas.

Por su parte, Cinesur Nervión Plaza volverán a reestrenar 'Crepúsculo' desde este viernes hasta el miércoles 12 de noviembre a las 20.00 horas. Cinesur Los Alcores también reestrenará la primera película de la saga este viernes a las 20.00 horas.

Los seguidores de la saga también podrán disfrutar de sus protagonistas e historias en Cinesa Camas, donde se repondrán las cinco películas que la componen. Una cita que comenzará este viernes con 'Crepúsculo' con dos pases, uno a las 16.10 horas y otro a las 19.00 horas; a lo que seguirá otro el sábado a las 15.45 horas; el domingo a las 12.00 horas; y lunes y miércoles a las 18.45 horas.

'Luna Nueva' se podrá ver en Cinesa Camas este viernes a las 22.00 horas; el sábado a las 18.45 horas; el domingo a las 12.15 horas; y lunes y miércoles a las 21.45 horas.

Horarios para ver Crepúsculo en los cines de Sevilla

La tercera entrega de la saga, 'Eclipse', se puede disfrutar en el cine este sábado a las 16.00 horas y las 21.45 horas; así como el martes y jueves a las 15.45 horas. 'Amanecer- Parte 1' se podrá ver este sábado a las 19.00 horas; el domingo a las 15.45 horas, y martes y jueves a las 18.45 horas. La película que cierra este fenómeno de masas, 'Amanecer-Parte 2', se puede disfrutar este sábado a las 22.00 horas, el domingo a las 18.45 horas, y martes y jueves a las 21.45 horas.

Además, con motivo de este 20 aniversario, se ha reeditado una edición especial de su libro original y Netflix ya está trabajando en 'Midnight Sun', una serie animada narrada a través de la perspectiva de Edward Cullen en la que se adaptará el libro 'Sol de Medianoche' de Stephanie Meyer, autora de la saga que, además, será productora ejecutiva del proyecto.