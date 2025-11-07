Así ha sido la inauguración del Festival de Cine: Alberto Rodríguez y "todos esos locos que hacían cine en los 90"

La inauguración de la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla ha servido como pasarela del talento cinematográfico con acento andaluz en una noche en la que se ha reconocido la trayectoria y la controbución al cine de Alberto Rodríguez, el "mejor director sevillano y uno de los mejores de toda Europa", en palabras de Manuel Cristóbal, director del certamen que se celebra hasta el próximo sábado 15 de noviembre, con la presencia de numerosas figuras internacionales y nacionales que harán de la capital andaluza el epicentro del cine europeo. Por la mañana, el director de La isla mínima, que presenta en el festival la serie Anatomía de un instante y la película Los tigres, recordó como en sus inicios, en los años 90, se juntaron unos "frikis osados" que querían hacer cine "cuando aquí no había nada".

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo y el director general de la Academia de Cine Europeo, Matthijs Wouter han asistido a la gala.

Por la alfombra roja del Cartuja Center Cité han desfilado representantes de películas programadas en la Sección Oficial como Laura Samani y Daniel Vidal Toche o el productor Ignacio Vuelta; de la sección Rampa, caso de Marie-Elsa Sgualdo, Raf Roosens y Marc Ortiz; directores y productores de títulos que se exhibirán en Special Screenings, como los cineastas Pilar Távora, Francisco Campos, Alfonso Sánchez, Antonio García Jiménez, Sema D'Acosta, José Antonio Torres, Antonio Manuel, Luis Calderón, Javier Vila, Enrique López Lavigne y Marta Medina, o los productores Agus Jiménez, María Rivera y José Antonio Hergueta. Otra sección clave a competición, Embrujo, ha esatdo representada por la actriz Tina Sconochini y el productor Renato Mendoça.

Junto a ellos, numerosos intérpretes han arropado la puesta de largo del festival: actores como Antonio de la Torre, Raúl Arévalo, el guionista Rafael Cobos, la directora y arquitecta Reyes Gallegos, Jesús Carroza, Daniel Mantero, Sebastián Haro, Ken Appledorn, David Arnáiz, Ignacio de la Puerta, Antonio Dechent, Chema Del Barco, Jose Luis García Pérez, Eduardo Rejón, Manuel Jiménez o César Vicente, y las actrices Antonia Gómez, Adela Castaño, Alicia Moruno, Ibai Sánchez, Teresa Arbolí, Beatriz Arjona, Carolina Bassecourt, Ana Caldas, Mariana Cordero, Beatriz Cotobal, África de la Cruz, Paula Díaz, Carmen Frigolet Maceras, Noemi Gómez de Tejada, Lucía Hoyos, Laura Baena, Marta Hoyos, Magdalena Tejado, Carmen Daza, Eva Almaya, Mercedes Hoyos, Silvia Aguaded y el artista Falete.

Asimismo, se darán presencias relevantes de la industria cinematográfica y audiovisual como Marta Velasco, presidenta de la Academia del Cine de Andalucía; el presidente y la directora de Andalucía Film Commission, Carlos Rosado y Piluca Querol; Rogelio Delgado, presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual Andalucía (AEDAVA); Pilar Crespo Gil, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres Medios Audiovisuales (AAMMA); la delegada en Andalucía de la CIMA-Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, Nuria Vargas, y el presidente de la Asociación de Exhibidores de Andalucía, Filomeno Martinez de Aspe.