Goliarda Sapienza: La feminista que retó los convencionalismos en Italia

Goliarda Sapienza (Catalina, 1924-Gaeta, 1996), escritora, actriz y feminista italiana, escribió autoficción mucho antes de que el género se pusiera de moda, exploró el cuerpo femenino y lo miró con deseo. Volcó todo esto en el libro El arte del placer, una obra que pasó de largo en la Italia de finales de los 60, como tantas veces ha pasado a lo largo de la historia, mujeres con obras brillantes se topan de frente con los convencionalismos. La obra de Sapienza, silenciada en vida, se redescubrió póstumamente, sobre todo a partir de que el libro se convirtió en un libro de culto en Francia (en España, lo editó en 2007 Lumen).

"Tenía todas las cartas para ser una gran escritora, pero era una mujer que hablaba también del deseo y eso no casaba con la época", ha destacado Ippolita di Majo, dramaturga que acaba de estrenar una obra de teatro sobre ella y que es la guionista de La vida fuera, película presentada este sábado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Mario Martone, veterano cineasta (Muerte de un matemático napolitano; Aquí me río yo), de la mano de Di Majo rescata a Goliarda, una escritora de una singularidad y libertad creativa apabullante, en uno de los episodios más controvertidos de su vida. Después de que su obra magna, en la que ha estado trabajando durante una década, sea rechazada por el mundo editorial italiano, acaba en la cárcel por robar joyas. En ese paso por la cárcel, Goliarda hace de ese encuentro con las jóvenes reclusas una experiencia que cambiará su vida. Tras su puesta en libertad y a lo largo de un sofocante verano, las mujeres se reencuentran, y Goliarda establece un profundo vínculo con Roberta, reincidente y activista política. De fondo, la ciudad de Roma en los años 80 para la que ha buscado la ciudad que sigue viva desde entonces.

Antonio Navarro, programador del Festival, junto a Mario Martone e Ippolita Di Majo. / Lolo Vasco / Festival de Cine

El interés de Martone -que no leyó a Goliarda hasta 2008- no era hacer "una película biográfica, sino coger un momento de la escritura de Goliarda, en una fase muy rara de su vida, cuando sale de la cárcel y se reencuentras con sus amigas". Amigas que encontró en prisión -en el filme han participado reclusas de la cárcel de Rebibbia-, mucho más jóvenes que ella con las que, en un verano en Roma, "en esos días en los que la ciudad se queda vacía, silenciosa que parece que flota", comparten la alegría de vivir, la imagionación y la fantasía. El diseño de personajes y el reparto, encabezado por la gran Valerina Golino, destaca en una película presentada en la Sección Oficial del Festival de Cannes.

La libertad frente al gobierno de Giorgia Meloni

Esa es la vigencia de la obra de Sapienza, que sigue cuestionando el status quo casi 60 años después de su publicación en un momento en el que en Italia está gobernada por la dirigente ultra Giorgia Meloni. "Es un contraste absoluto. Hacer una película es trabajar sobre la relación de ella con las demás mujeres, conas las reclusas, con el lenguaje femenino... La película en Italia ha tenido mucho impacto y desde luego ha habido una adhesión política a esta manera de pensar las relaciones humanas y las cuestiones sociales", ha explicado Martone en rueda de prensa.

La película en Italia ha tenido mucho impacto y desde luego ha habido una adhesión política a esta manera de pensar las relaciones humanas y las cuestiones sociales" Mario Martone — Director de 'La vida fuera'

"Para nosotros, tiene la alegría, la vitalidad, tiene una voz que hoy se hace sentir, por esto llega y molesta, porque practica unas relaciones humanas muy libres, muy libres", ha añadido para comparar su figura rompedora y siempre en el foco de los ultraconservadores con la de Paolo Passolinni.

Y aunque Goliarda tenía vínculos con la izquierda italiana, con el Partido Comunista y los partisanos, el objetivo de esta película, en palabras de Di Majo, "no estaba en la cuestión política" sino en la "amistad entre estas mujeres, una mirada sobre las mujeres, nueva, distinta, inusual". Una mirada que proyectó en "una escritura magnética, muy instintiva" que no fue comprendida en su tiempo.