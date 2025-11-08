El COAC 2026 ya tiene orden de actuación: cuándo cantan Bienvenido, Martínez Ares, Bizcocho o Los Calaíta

El COAC 2026 ya tiene orden de actuación. Este sábado se ha celebrado al fin el sorteo y cada una de las 124 agrupaciones participantes sabe cuándo tendrá que pasar por las tablas del Gran Teatro Falla. Por delante, solo unos meses: las preliminares arrancarán el domingo 11 de enero y terminarán el martes 27 de enero.

¿Cuándo cantan Los Calaíta, el Yuyu y el Bizcocho?

Entre los grupos más esperados para el próximo Concurso está el de Ale el Peluca. El joven autor gaditano consiguió alzarse con el primer premio con Los Calaíta, unas de las sensaciones en el pasado COAC. En esta ocasión, su chirigota Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) cantará el viernes 23 de enero, justo antes del cuarteto del Gago, ¡Que no vengan!.

El Yuyu vuelve a las tablas. El tercer premio en la modalidad en este 2025 con Los James Bond que da gloria verlos volverá en 2026 con otra nueva chirigota. Y es que José Guerrero Roldán ha decidido sacar el año que viene Los que van a coger papas, que se estrenará en el Falla el sábado 24 de enero.

Por su parte, ¡Sssshhh!, la chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida, se subirá a las tablas el martes de 27 de enero. Otro tándem de autores, el que conforman Manolín Santander y Sánchez Reyes, presentarán Los cadisapiens (la involución) unos días antes, el jueves 15 de enero. Y antes incluso, el mismo día inaugural, les tocará el turno al Sheriff con Los semicuraos y a aquellas Shoniketes con Los hombres de Paco.

¿Cuándo cantan Bienvenido, el Chapa y Martínez Ares?

En comparsas hay que destacar la vuelta de Antonio Martínez Ares tras un año de parón. El autor del barrio de Santa María, primer premio en 2024 con La oveja negra, pondrá en escena Los humanos en la novena sesión de preliminares, que se celebrará el lunes 19 de enero.

Y señalado con rotulador rojo permanente de punta ancha también está el día del estreno de la agrupación de Jesús Bienvenido. El reconocido comparsista gaditano logró el máximo galardón en el pasado Concurso con Las ratas, y comenzará a labrar el camino hacia ese mismo objetivo en 2026 el domingo 25 de enero, fecha en la que debutará en las tablas del Falla.

Otras de las esperadas de la modalidad es la que componen Raúl Cabrera y Miguel Ángel García Argüez Chapa. Esta vez presentan El desguace, una comparsa que se estrenará el mismo día que se inicia el próximo COAC, el domingo 11 de enero. Asimismo, solo unos días después, el 14 de enero, le tocará el turno al grupo del Jona, El manicomio, y el 21 de enero, a la del Piru y el Tomate, Los locos.