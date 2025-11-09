De 'Carmen' a 'La piel que habito': la Sinfónica pone música al Festival de Cine Europeo de Sevilla

Sevilla ha mantenido una estrecha vinculación con la música de cine en los últimos cincuenta años. Hay que remontarse a principios de la década de 1980 para recordar aquel inexplicablemente infructuoso Festival Internacional de Cine en cuyo seno se pudo disfrutar de la música de Elmer Bernstein y Georges Delerue dirigiendo sus propias obras al frente de la Bética Filarmónica. Unos años después, el antiguo Teatro Álvarez Quintero, ahora Espacio Turina, fue testigo de los conciertos que, con la Sinfónica de Madrid, ofrecieron Delerue con música de Maurice Jaubert y Antón García Abril con la suya propia y la de Joaquín Turina.

Era la primera edición de unos Encuentros Internacionales de Música de Cine que nos brindaron la oportunidad de disfrutar durante diecinueve años de la visita de compositores tan emblemáticos como Jerry Goldsmith, Maurice Jarre, Ennio Morricone, Patrick Doyle o Howard Shore. Hubo espacio también para nuestros más reputados autores, como Bingen Mendizábal, José Nieto, Carles Cases, Roque Baños o Alberto Iglesias.

Sea con tímidos intentos de recuperar aquel esplendor, de la mano de compositores como Michael Giacchino o Bruce Broughton, o con proyecciones sincronizadas de clásicos del cine mudo como El chico, El maquinista de la general, La revoltosa o Luces de la ciudad, siempre con la ROSS en los atriles, e incluso con intervenciones de fuera como las de la Film Symphony Orchestra, la música de cine de calidad no ha dejado de sonar en Sevilla.

Lucas Macías y la ROSS / Marina Casanova

Ahora, como actividad paralela al Festival de Sevilla, que ha perdido definitivamente en su nombre la coletilla que nos resistimos a eludir de Cine Europeo, aunque siga manteniendo esa especialización, nuestra orquesta ofrecerá los días 12 y 15 de noviembre dos interesantes propuestas cinéfilo musicales.

'Carmen' de Lubitsch en el Maestranza

Hasta ocho largometrajes, y un sinfín de cortos, dirigió Ernst Lubitsch en su Alemania natal entre 1914 y 1918, antes de adaptar la célebre novela de Merimée con ayuda de Hanns Kräly. Sólo tres años antes, Hollywood ya se había fijado en el personaje con la producción de Cecil B. DeMille protagonizada por la soprano Geraldine Farrar, que pudimos disfrutar durante la Feria de Abril de 2017 en un concierto también con proyección sincronizada. Asímismo, de 1915 es la Carmen hoy desaparecida de Raoul Walsh que protagonizó la legendaria Theda Bara.

La de Lubitsch está protagonizada por Pola Negri, actriz de origen polaco que participó en varias de las películas mudas del director, como La frivolidad de una dama, y que emigró igual que él a Estados Unidos a finales de la década de 1920. Aunque nos encontramos todavía lejos de ese toque que hizo tan famoso al director de Ninotchka, La octava mujer de Barba Azul y Ser o no ser, no deja de tener interés descubrir esta cinta recuperada hace cuatro años con la música que para la ocasión compuso Tobias Schwencke.

Este compositor también alemán combina en sus obras la música contemporánea con el folclore y el techno, y comparte edad con el director que para la ocasión se pondrá frente a la ROSS el miércoles 12 en el Teatro de la Maestranza, Nacho de Paz, quien no hace mucho se encargó de la dirección musical de la ópera La bella Susona de Alberto Carretero. Schwencke ya tenía experiencia en ilustrar películas mudas cuando se le encargó la de Carmen. La viuda alegre de Erich Von Stroheim y Fausto de F.W. Murnau, se encuentran entre sus aportaciones al género.

Grandes compositores del cine español en Cartuja Center

El sábado 15 de noviembre, un día después de actuar con el mismo programa en el Festival de Música Española de Cádiz, la ROSS afrontará un recorrido por algunos de los compositores más reconocidos del panorama español. Lógicamente acusaremos ausencias como las de Juan Quintero, tan asociado al cine histórico de Juan de Orduña, Jesús Guridi, Joaquín Turina, Miguel Asíns Arbó o José Nieto, a quien en compensación se le deben algunos de los arreglos de los clásicos que sonarán en esta ocasión.

Elvira Quintillá, Manolo Morán, Lolita Sevilla y José Isbert en Bienvenido Mr. Marshall / El Correo

Con un imprescindible como Antón García Abril y su Obertura para la Academia del Cine Español, comenzará este suculento recorrido. De él también se interpretarán dos piezas muy queridas del público, las que compuso para las series de televisión Fortunata y Jacinta y Anillos de oro. Su participación se cierra con la hermosa partitura concebida para el telefilm británico Monseñor Quijote, una adaptación de Graham Greene que trajo a Alonso Quijano a 1987 de la mano de Alec Guinness.

Del incomparable Carmelo Bernaola se ha escogido Nueve cartas a Berta, la emotiva crónica de Basilio Martín Patino sobre el amor y el dolor en el exilio que protagonizaron en 1966 Emilio Gutiérrez Caba y Elsa Baeza. Otra sintonía popular, la de Verano azul, completa su participación. Más actual es Fernando Velázquez, que protagonizó en 2014 el concierto de clausura del curso de la Universidad de Sevilla. De él se ofrecerán Ocho apellidos vascos, suponemos que con txalaparta incluido, Lo imposible de J.A. Bayona, y el biopic de Lope de Vega que protagonizó Alberto Ammann en 2010.

Elena Anaya y Antonio Banderas en La piel que habito / El Correo

De nuevo atrás en el tiempo, la sintonía del No-Do y una suite épica de Los últimos de Filipinas de 1945, de Manuel Parada, que quizás incluya la célebre habanera Yo te diré, aunque no sea suya, sonará junto al clásico jocoso y burlón de Jesús García-Leoz para Bienvenido Mr. Marshall, que irá acompañado de las Coplillas de las divisas, más conocida como Americanos, que entonará el Conjunto Vocal Virelay, que aunque especializado en música antigua relacionada sobre todo con Cádiz, donde se formó de la mano de su director Jorge Enrique García, demostrará así su versatilidad.

Con el ganador de doce Goyas y cuatro veces nominado al Oscar Alberto Iglesias, y su música para La piel que habito, una de sus numerosas colaboraciones con Almodóvar, terminará este fascinante programa dirigido por el titular de la ROSS, Lucas Macías. Será sin duda una noche memorable.