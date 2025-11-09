Herido por un toro el ganadero Julio de la Puerta en su finca de Osuna

El ganadero Julio de la Puerta ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente con un toro en la finca La Valdivia, situada en el término municipal de Osuna. El reconocido criador fue embestido por el animal durante unas labores rutinarias y tuvo que ser trasladado al Hospital de Osuna, donde los médicos confirmaron múltiples fracturas y realizaron una reconstrucción quirúrgica de su brazo izquierdo.

Graves lesiones, pero evolución positiva

En el centro hospitalario le diagnosticaron una fractura en el brazo izquierdo, tres costillas y cinco vértebras rotas, y los médicos se vieron obligados a reconstruirle el brazo, dado que los huesos quedaron completamente desplazados.

La evolución, a pesar de la gravedad de las lesiones, es positiva.

El accidente en la finca La Valdivia

Según ha trascendido, el accidente sobrevino cuando se disponían a colocar las fundas a un toro que, inesperadamente, traspasó la puerta del corral, echándose encima del criador ursanonense que participaba en las labores de saneamiento en compañía de su hijo.

El animal alcanzó al ganadero, que fue lanzado por los aires. La puerta quedó encima del criador y el toro acabó pasando por encima, evitando unas lesiones de mayor alcance.

"Si el toro cuando vuelve me recoge en el suelo, que era un sitio cerrado, y me pega un golpe contra cualquier cosa, estoy seguro de que me mata, pero gracias a Dios no hizo más que pasar por encima", ha explicado Julio de la Puerta en la web especializada Mundotoro.