Toros
Herido por un toro el ganadero Julio de la Puerta en su finca de Osuna
Los médicos se vieron obligados a reconstruirle el brazo, dado que los huesos quedaron completamente desplazados
El ganadero Julio de la Puerta ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente con un toro en la finca La Valdivia, situada en el término municipal de Osuna. El reconocido criador fue embestido por el animal durante unas labores rutinarias y tuvo que ser trasladado al Hospital de Osuna, donde los médicos confirmaron múltiples fracturas y realizaron una reconstrucción quirúrgica de su brazo izquierdo.
Graves lesiones, pero evolución positiva
En el centro hospitalario le diagnosticaron una fractura en el brazo izquierdo, tres costillas y cinco vértebras rotas, y los médicos se vieron obligados a reconstruirle el brazo, dado que los huesos quedaron completamente desplazados.
La evolución, a pesar de la gravedad de las lesiones, es positiva.
El accidente en la finca La Valdivia
Según ha trascendido, el accidente sobrevino cuando se disponían a colocar las fundas a un toro que, inesperadamente, traspasó la puerta del corral, echándose encima del criador ursanonense que participaba en las labores de saneamiento en compañía de su hijo.
El animal alcanzó al ganadero, que fue lanzado por los aires. La puerta quedó encima del criador y el toro acabó pasando por encima, evitando unas lesiones de mayor alcance.
"Si el toro cuando vuelve me recoge en el suelo, que era un sitio cerrado, y me pega un golpe contra cualquier cosa, estoy seguro de que me mata, pero gracias a Dios no hizo más que pasar por encima", ha explicado Julio de la Puerta en la web especializada Mundotoro.
- Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
- Este día vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet avanza la previsión y las provincias afectadas
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 8 de noviembre de 2025
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 8 de noviembre de 2025
- ¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez
- La Policía se despliega en el Polígono Sur por un nuevo tiroteo
- La borrasca destroza el muro del paseo marítimo de Matalascañas: 'Necesitamos una solución urgente