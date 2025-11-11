‘Ellas en el cine’: El Correo de Andalucía reivindica el papel de la mujer en la industria audiovisual

¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en el cine?, ¿lo tienen más dificil las creadores que sus compañeros a la hora de producir películas?, ¿qué aportan las profesionales más jóvenes a la industria audiovisual? El Correo de Andalucía se suma al Festival de Cine Europeo de Sevilla con la mesa redonda Ellas en el cine. Mujeres en la industria audiovisual, un encuentro que busca visibilizar el papel y la aportación de las mujeres en el séptimo arte, tanto delante como detrás de la cámara.

El evento tendrá lugar este jueves 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Fundación Cajasol, con entrada libre hasta completar aforo. Bajo la moderación de Patricia Godino, subdirectora de esta cabecera de Prensa Ibérica, cinco mujeres destacadas del panorama cinematográfico y audiovisual compartirán sus experiencias, desafíos y visiones sobre el papel de la mujer en el cine contemporáneo. La mesa, que contará con la presentación del director del Festial, Manuel Cristóbal, reunirá a perfiles diversos que reflejan la pluralidad y el talento del audiovisual hecho por mujeres:

Verónica Sánchez, reconocida actriz sevillana, premiada esta 22ª edición del Festival con el Premio a la Trayectoria RTVA, cuenta con una sólida carrera en cine y televisión (Al sur de Granada, El embarcadero, Sky Rojo) y aportará la perspectiva de quien ha vivido de cerca la evolución de los papeles femeninos en la pantalla.

Teresa Segura , productora y creadora de contenido audiovisual, es una de las impulsoras más activas del sector en Andalucía, especialmente conocida por su trabajo en la webserie Malviviendo y Grasa por promover nuevas narrativas desde la producción independiente.

Rocío Sepúlveda, guionista y escritora, aporta una mirada profunda y comprometida sobre las historias que se cuentan y cómo se cuentan. Su trabajo explora temas sociales y emocionales con una sensibilidad muy ligada a la realidad contemporánea, reivindicando la escritura como el punto de partida donde nace todo relato audiovisual.

Yolanda Centeno, directora y guionista ganadora de premios en decenas de festivales por el Cortometraje de Ficción por Imposible decirte adiós, presentará además en esta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla su nuevo largometraje Tras el verano, una historia sensible y luminosa sobre los vínculos humanos.

Teresa Trasancos, joven guionista y directora, representa a una nueva generación que ha tenido que aprender a hacer de todo para abrirse camino en un sector donde las oportunidades no siempre abundan. Su experiencia encarna la creatividad, la resiliencia y la versatilidad que caracterizan a muchas creadoras emergentes.

Más allá de compartir trayectorias personales, la cita pretende abrir un diálogo intergeneracional que sirva de inspiración a nuevas creadoras y ponga en valor las historias contadas por mujeres y su capacidad para transformar el imaginario colectivo. Una oportunidad para reflexionar, debatir y celebrar el talento femenino que impulsa el presente y el futuro del cine.